米モトローラ・モビリティは2026年11月26日、日本では新機軸となる同社のフラッグスマートフォンの「motorola signature」の発売を発表した。高い性能に加え、高級感のあるボディデザインが特徴となるが、実はこの機種は、海外では2026年1月に発売されており、既に新機種も発売されている。およそ1年遅れで旧機種を日本で発売することとなった理由はどこにあるのだろうか。

性能だけでなく本体とサービスで高級感を演出

2026年も間もなく年末を迎えようとしているが、それにもかかわらずここ最近、スマートフォン新製品の発表が相次いでいる。モトローラ・モビリティもその1つで、2026年11月26日に新機種「motorola signature」の国内投入を発表している。

motorola signatureは同社が2026年に新たなラインアップとして追加した、バータイプの高性能フラッグシップモデル。同社はミドル～ミドルハイクラスの「motorola edge」と、折り畳みスマートフォンの「motorola razr」の中間に位置するモデル、より具体的に言えば米アップルの「iPhone Pro」シリーズや、韓国サムスン電子の「Galaxy S」シリーズに対抗するモデルがなかったことから、そこを埋める存在として投入したものと考えられる。

それだけにmotorola signatureは、フラッグシップに相応しい高い性能を備えていることが大きな特徴の1つとなる。だがより大きな特徴として打ち出されているのが高級感で、そのことを象徴しているのがデザインだ。

motorola signatureはカーボンブラックとオリーブゴールドの2色が用意されているのだが、その背面はそれぞれ異なる触感を実現する加工が施されている。実際、前者は繊維の織り目のような細かなテクスチャ、後者は麻に着想を得た柔らかな仕上げとなっており、触感は明らかに異なる。

motorola signatureは色によって背面の加工が違っており、異なる手触りを実現している

それに加えて表面、背面ともにフラットながら側面部分が少しカーブするフラットカーブを採用しており、しかも薄さ約6.99mm、重量186gと、200g超が一般的なフラッグシップモデルの中では薄くて軽い。高級感がありながら持ちやすいデザインの実現に力が入れられていることが分かるだろう。

そしてもう1つ、高級感を演出するのに力が入れられているのがサービスで、同社はmotorola signatureの発売に合わせて新サービス「モトローラ・シグネチャー・クラブ」の提供を発表している。これはアプリやチャット、さらには電話からレストランの予約や空港送迎などの手配を依頼できる、コンシェルジュサービスの一種。月額料金は980円だが、motorola signatureを購入した人は2年間、無料で利用できるという。

モトローラ・シグネチャー・クラブは既にインドでサービス提供しており、それを日本でも展開することとなったようだ。こうしたサービスはクレジットカード会社が、上級カード利用者向けに展開していることが多いが、スマートフォンメーカーが展開するのはかなり異例であり、それだけ高級感を打ち出すことに重きを置いていることが分かる。

ほぼ1年遅れの投入には携帯大手重視の戦略が影響か

ただ実は、motorola signatureは決して新しい機種とは言えないモデルだ。モトローラ・モビリティがmotorola signatureを海外で発売したのは2026年1月で、2026年11月には既に、後継モデルの「motorola signature 27」が海外で発売されている。

海外でmotorola signatureは約1年前の旧機種となっており、現在では最新モデルの「motorola signature 27」が投入されている

それゆえモトローラ・モビリティは、日本ではおよそ1年遅れで、旧機種となったmotorola signatureを新機種として投入した、というのが実情なのである。そこまで日本での発売が遅れた理由として、同社の日本法人、モトローラ・モビリティ・ジャパンの代表取締役社長である北原秀文氏は、モトローラ・シグネチャー・クラブの国内展開に時間がかかったことを挙げている。

モトローラ・シグネチャー・クラブは日本語ができるコンシェルジュ、つまりは人が対応するなどアナログ要素が強いサービスだ。それゆえ同社の従来のノウハウを生かしにくい領域でもあり、その準備にはかなりの時間を要したようだ。

ただそれだけ時間を要したのであれば、motorola signatureをスキップして最新機種のmotorola signature 27を発売すべき、という考え方もある。だが北原氏は、motorola signature 27の価格が諸々のカスタマイズも含めると日本円でおよそ30万円となり、「日本の経済状況を見るとここまで高い端末は受け入れ難い」ことから、今回は投入を見送ったと説明している。

だが高額なフラッグシップモデルに興味を示すのは、スマートフォンに強い興味を持ち、最新機種をいち早く入手し、使用することをとても重視する人達だ。実際、ここ最近フラッグシップモデル新機種を発表した中国のシャオミやオッポは、そうしたニーズを意識して最新フラッグシップモデルをいち早く日本市場に投入することをとても重視した戦略を取っている。

今回のモトローラ・モビリティの戦略はそれと真逆なものだけに、一体だれを狙ったものなのか? という点に疑問が湧くのだが、それは携帯大手、今回の場合であれば同端末を扱うソフトバンクではないかと筆者は見る。というのもモトローラ・モビリティはここ数年来、販売数が大きい携帯大手向けの販路開拓を重視し、携帯電話会社のニーズに応えることにとても力を入れているからだ。

そしてmotorola signatureは、モトローラ・モビリティのオンラインショップでの販売価格が17万9800円と、20万を切るためフラッグシップモデルとしては比較的購入しやすい。それでいてモトローラ・シグネチャー・クラブで独自の特徴が付与されているなど、独自性もあり携帯電話会社の側が売りやすい商材に仕上げられている。

motorola signatureはオープン市場向けやMVNOからだけでなく、携帯大手の一角を占めるソフトバンクからも販売される

それだけにモトローラ・モビリティとしては、モトローラ・シグネチャー・クラブの展開に力を入れる必要があり、その結果として国内投入が遅くなったと考えれば合点がいく。ただその結果として、最新モデルがいち早く欲しいという人達のニーズに応え、ファンを醸成するという部分でいえば弱さがあり、その影響が将来の販売やブランド力向上にどう影響するかが気になる所だ。