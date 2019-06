トランプ大統領は2017年2月28日、就任後初の議会演説のなかで、「遠い世界に米国人が足跡を刻むことは、たいそうな夢ではない (American footprints on distant worlds are not too big a dream)」と語り、有人宇宙探査への意欲を示した (C) The White House