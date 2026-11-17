K-POPの世界で夢に破れた3人の元アイドルたちの「その後」をリアルに描いた『#つよくなるとき』（2026年11月20日公開 配給：Elles Films 配給協力：ORBIT Pictures）出演のヒョン・ウソクのメッセージ動画とキャラクター動画4種が公開となった。

『#つよくなるとき』は、華やかなK-POPの世界で夢に破れた3人の元アイドルたちの「その後」の姿を描くドラマ。メガホンをとったのは、『告白ヒストリー』（2025）のナムグン・ソン監督。現役＆元アイドルへの綿密な取材を重ね、華やかなステージの裏側にある熾烈な競争、経済的な負担、心身をすり減らしていく若者たちの現実など、K-POPアイドル産業が抱える問題に鋭く切り込んでいる。一方で、本作はその過酷さを告発するだけの物語ではない。夢のために青春を捧げ、それでも「何者か」になれなかった若者たちは、その先をどう生きていくのか。挫折や痛みをセンセーショナルに消費することなく、時にユーモラスに、そして温かな眼差しで、彼らが自分自身の人生を取り戻していく姿を鮮やかに映し出す。キャストには、『アンナラスマナラ －魔法の旋律－』（2022）のチェ・ソンウン、『君と僕の5分』（2024）のヒョン・ウソク、『殺人配信』（2025）のハ・ソユンら、大注目の若手実力派が集結。立ち止まり、傷つき、それでも誰かと弱さを分かち合うことで、もう一度歩き出す。3人の遅すぎた「卒業旅行」は、いつしか人生をもう一度始めるための旅へと変わっていく。観る者それぞれの歩んできた道のりとやさしく重なり合う、胸を打つ傑作が誕生した。

今回公開となったのは、大注目の次世代ブレイク俳優ヒョン・ウソクから届いた、日本公開を心待ちにするメッセージ動画。ヒョン・ウソクは300倍の競争率を 勝ち抜いたドラマ『保健教師アン・ウニョン』（2020）を通じて世界中の視聴者に強い印象を残し、ドラマ『チアアップ』（2022）では三浪の末に大学の応援団へ入った新入部員を演じ、存在感を発揮した。今年6月に日本公開された映画『君と僕の5分』（2024）では、J-POPを通じて仲良くなった少年から想いを寄せられる人気者のクラスメイト・ジェミンを演じ、切なさを含んだ愛らしい笑顔で観客を魅了した。本作では、男性K-POPアイドルグループ「FIVE GOD CHILD」の元メンバーであるテヒを演じる。自身が演じたテヒについてメッセージ動画では、「さまざまな悩みや葛藤を抱えながらも、持ち前の明るい笑顔で困難を乗り越えていく、とても魅力的なキャラクター」と紹介。役を演じるうえで、セリフや細かな感情表現にこだわったことを明かし、「映画をご覧になった皆さんが、自分の好きなものや幸せを感じるもの、愛するものを見つけてくださったら嬉しいです」と日本の観客へ温かなメッセージを寄せている。

あわせて、そのテヒ役のヒョン・ウソク、スミン役のチェ・ソンウン、サラン役のハ・ソユン、ソユン役のカン・チェユンのキャラクター動画が公開となった。これら4種のキャラクター動画により、それぞれの「現在地」が明らかになっている。

テヒ（ヒョン・ウソク）

男性グループ「FIVE GOD CHILD」の元メンバーである26歳のテヒ。兵役中にグループが解散したことを知り、事務所への借金に加え、仕事がないにもかかわらず契約期間があと2年も残っているという厳しい現実に直面する。山積みの問題を抱えながらも、笑顔で仲間を包み込むムードメーカー。

男性グループ「FIVE GOD CHILD」の元メンバーである26歳のテヒ。兵役中にグループが解散したことを知り、事務所への借金に加え、仕事がないにもかかわらず契約期間があと2年も残っているという厳しい現実に直面する。山積みの問題を抱えながらも、笑顔で仲間を包み込むムードメーカー。 スミン（チェ・ソンウン）

女性グループ「Love&Leeds」の元メンバーである26歳のスミン。グループではリーダーを務め、メンバー想いで責任感が強い一方、つい頑張りすぎてしまう性格。誰にも打ち明けられない、深い後悔を抱えている。

女性グループ「Love&Leeds」の元メンバーである26歳のスミン。グループではリーダーを務め、メンバー想いで責任感が強い一方、つい頑張りすぎてしまう性格。誰にも打ち明けられない、深い後悔を抱えている。 サラン（ハ・ソユン）

スミンと同じ「Love&Leeds」でメインボーカルとして活動していた23歳のサラン。2人より3歳若いマンネ（最年少）。マイペースな性格で、精神科で処方された薬とヘッドホンを手放せない。サランがバスに赤いスーツケースを忘れたことで、旅は大きく形を変えていく。

スミンと同じ「Love&Leeds」でメインボーカルとして活動していた23歳のサラン。2人より3歳若いマンネ（最年少）。マイペースな性格で、精神科で処方された薬とヘッドホンを手放せない。サランがバスに赤いスーツケースを忘れたことで、旅は大きく形を変えていく。 ソユン（カン・チェユン）

3人が卒業旅行で訪れた済州島の遺失物センターで働く、彼らの元ファン。学生時代にクラスになじめなかった彼女は、「Love&Leeds」の曲をよく聴いていた。

現役・元アイドルへの綿密な取材を重ねて本作を制作したナムグン・ソン監督は、華やかなK-POP市場と、システムに消費される若者たちに対して「相反する感情」を抱いているという。K-POPそのものは「崇拝したくなるほど力強く素晴らしい」と評価する一方、業界を支えるアイドルの多くが未成年であり、成長期の若者たちが身を置く産業であることにも目を向ける。監督は、K-POP業界について、「彼らが支払っている代償を知ってからは、手放しでは喜べなくなりました。」と語る。

K-POPの輝きと、その裏側にある構造的な問題。その両方を見つめながら、夢のために青春を捧げた若者たちが、挫折の先にどのような人生を見つけていくのか。人生につまずき、立ち止まったことのあるすべての人へ。夢が叶わなかったとしても、そこに費やした時間や努力が消えるわけではない。3人の遅れてきた「卒業旅行」は、いつしか人生をもう一度始めるための旅へと変わっていく。