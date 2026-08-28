日本公開30周年を記念し『セブン 4K版』が12月4日より3週間限定で全国リバイバル上映

デヴィッド・フィンチャー監督の『セブン』日本公開30周年を記念し、4Kバージョン（配給：Filmarks）を2026年12月4日より3週間限定で全国リバイバル上映することが決定した。

『セブン』は、キリスト教の「七つの大罪」をモチーフにした連続猟奇殺人事件と、その事件を追う刑事たちの姿を描いたサイコサスペンス。降り続ける雨、光の届かない街、異様な犯罪現場。フィンチャーはハイコントラストな映像と抑制された色調によって、都市を不穏な存在として描き出す。緊迫した捜査と犯人が仕掛ける周到な罠が交錯し、観る者を逃げ場のない7日間へと引き摺り込む。

主演は、若手刑事・ミルズを演じるブラッド・ピットと、退職を目前にした刑事・サマセットを演じるモーガン・フリーマン。対照的な2人の刑事を演じた彼らの緊張感あふれる共演に加え、グウィネス・パルトロウ、ケヴィン・スペイシーらが出演。脚本を手がけたアンドリュー・ケヴィン・ウォーカーによる緻密な構成と、フィンチャー独自の映像表現が融合し、現在に至るまで多くの映画ファンに強烈な印象を残している。

上映館は、新宿ピカデリーほか、全国の劇場を予定。料金は1,700円均一で、各種サービスデーや他の割引サービスは利用できない。また、劇場により、上映日・上映期間が異なり、劇場によっては2Kでの上映となるので、追加情報含めて、公式Xをチェックいただきたい。さらに、本企画では上映を盛り上げるキャンペーン、オリジナルの来場者特典の配布なども実施予定となっている。こちらも詳細は後日発表する。