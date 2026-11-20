スタンリー・キューブリック監督によるホラー映画の金字塔『シャイニング』4K（北米公開版）が、2027年2月12日より2週間限定で全国上映となる（配給：Filmarks）。本日11月20日は「ホテルの日」ということで、映画史において最も恐ろしく、最も有名なホテルを舞台にした本作にちなんでの発表となった。

『シャイニング』は、スティーヴン・キングの同名小説を原作に、巨匠スタンリー・キューブリックが独自のアプローチで映像化。閉ざされた雪山のホテルを舞台に、狂気に囚われていく男とその家族の姿を斬新なカメラワークと映像美で描き、公開から40年以上が経過した今もなお、世代を超えて観る者を極限の恐怖へと引き摺り込む。

今回は、アメリカ本国で公開されたオリジナルの「北米公開版（144分）」を上映。1980年の日本初公開時や従来のTV放送等で広く親しまれてきたのは、キューブリック監督自身が欧州・日本向けに短縮再編集した「コンチネンタル・バージョン（119分）」であった。日本公開時にカットされていた約25分間の映像が加わることで、物語の輪郭や恐怖の感じ方がどのように変貌するのか――。長年にわたり日本の映画ファンがスクリーンでの体験を待ち望んでいた"もうひとつの姿"が、4Kの映像美で蘇える。

本作では、Filmarksのホラー連続上映企画「Filmarksホラー」で、2名以上で来場すると1名あたり400円割引でお得に鑑賞できる「道連れ割（みちづれわり）」が実施される。ひとりで観るには少し怖いホラー映画を、友人や恋人、家族など、誰かを"道連れ"にして映画館で鑑賞するための特別割引だ。通常料金は1,700円だが、「道連れ割（みちづれわり）」を利用すると、1名あたり1,300円で鑑賞できる。さらに、本リバイバル上映では、オリジナルの入場者特典の配布を予定。その他、上映を盛り上げる企画の詳細や公開劇場については後日発表となるので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。