ヤン・コマサ監督の監禁スリラー『HEEL/ヒール』（2026年11月27日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）のコンセプトポスター6種と本編映像が公開となった。

『HEEL/ヒール』は、誘拐された不良青年トミーと、彼を"いい子"に更生しようとする不気味な家族をめぐる心理スリラー。

監督は、『聖なる犯罪者』（2019）でアカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされ、現代社会に潜む矛盾と人間の倫理を鋭く描いてきたポーランドの鬼才、ヤン・コマサが務める。

一家の父クリスを演じるのは、『アドレセンス』（2025）のスティーヴン・グレアム。心に傷を抱えた母キャスリンには『To Leslie トゥ・レスリー』（2022）のアンドレア・ライズボロー、トミー役には『1917 命をかけた伝令』（2019）のアンソン・ブーン。さらにプロデューサーには、ポーランド映画界の巨匠イエジー・スコリモフスキと、そして半世紀以上にわたるキャリアで80本以上の作品を手がけ、今月11日に77歳で逝去したことが報じられたジェレミー・トーマスが名を連ねる。

この度、6種のコンセプトポスターとハウスキーパー志望の女性が得体の知れない家主と不穏すぎる面談に挑むシーン映像が公開となった。コンセプトポスター全6種を手掛けたのは、『急に具合が悪くなる』（2026）『WKW4K ウォン・カーウァイ4K』（2022）などのビジュアルデザインでも知られるアートディレクター・成瀬慧。本作の印象について、成瀬は「この作品では、家庭的な風景の中で、拘束や支配が善意として繰り広げられます。画面に映る鎖はトミーに繋がれた鎖のみですが、じっと見ていると他の人物たちにも強固に繋がれた鎖が見えてきます」。その上で、今回のポスターの制作の意図について「映画では全編フルカラーで映されるところ、デザインではモノクロとカラーの段差で色の印象を作ったのですが、世界（風景）から孤立した人物像を描いている、不穏さと滑稽さが絶妙のバランスを持つ映画だったからです」と語っている。暗がりに荘厳な姿を浮かび上がらせる屋敷や、首に鎖をつけたまま道路で絶叫する青年トミーの姿など、すべてのビジュアルに頑強な鎖が印象的にあしらわれており、決して逃れることのできない不気味な家族との繋がりを象徴するかのように、どこまでも続く＜逃げ場のない恐怖＞を鮮烈に印象づけるデザインに仕上がっている。

あわせて公開された本編映像は、何も知らずに屋敷のハウスキーパーの面接に訪れた女性リーナ（モニカ・フライチク）が、得体の知れない家主クリスと対面するシーンを捉えたもの。

屋敷に到着するなり、クリスから金属探知機をかけられ、言われるがままに応じるリーナ。さらに「我が家では携帯電話は禁止だ」と告げられ、没収されてしまう。あまりにも異様な対応に戸惑う間もなく、逃げ道を塞がれるかのように始まる面接。

「プロフィールに"通常業務以外も可"と書いていたね？」と意味ありげな質問を投げかけるたクリスは、戸惑うリーナに「不安にならないでくれ、そういう意味ではないんだ」と弁解したかと思えば、「秘密は漏らしてはならない」と念押し。言葉を重ねるほどに不審さは募り、クリスの真意はますます見えなくなっていく。そんな不穏なやり取りの最中、キッチンには音もなく、顔色のすぐれない妻が姿を現す――。

まさか地下室に青年トミーが監禁されているとは知る由もないリーナ。何も知らないまま、一つ、また一つと自由を奪われ、知らず知らずのうちに一家の異常な秘密へと引きずり込まれていく。得体の知れない恐怖を前に、リーナの不安と戸惑いがにじみ出る緊迫のシーンとなっている。