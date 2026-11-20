『パラサイト 半地下の家族』（2019）の親子役チェ・ウシク＆チャン・へジンが再共演したことで話題となった『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』（公開中 配給：KADOKAWA、KADOKAWA Kプラス）の主人公・ハミン役のチェ・ウシク、ハミンの母・ウンシル役のチャン・ヘジン、ハミンの恋人・リョウン役のコン・スンヨンによるスペシャルムービーと場面写真が公開となった。

『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』は、母と息子の生活の中で、ある日、突然現れた謎の数字を巡るヒューマン・ファンタジー。

この度、主人公・ハミン役のチェ・ウシク、ハミンの母・ウンシル役のチャン・ヘジン、ハミンの恋人・リョウン役のコン・スンヨンによるスペシャルムービーと場面写真が公開となった。スペシャルムービーは、ハミンから母・ウンシルへ、母・ウンシルから息子・ハミンへ、そしてハミンの恋人・リョウンから母・ウンシルへ…愛しさがたっぷり詰まったビデオレターとなっている。恥ずかしそうに、カメラをまっすぐ見ることができないハミンだが、「母さんの手料理はNO.1だよ」と、しっかりと親指を立てて伝える。美しくメイクアップしたウンシルは、メッセージビデオに緊張している様子。実家に帰らないハミンに「忙しいなら来なくても良いけど、来たらもっと良い」「いやなにも絶対来いってわけじゃなくて」と、素直でない。ついには「あのバカ息子……」と、怒りがふつふつと湧いてきて……!? リョウンは、ウンシルの手料理の話になると表情が変わるハミンのことが理解できないと、こっそりウンシルに相談。そして、今度の連休には「私が必ず（ハミンを）連れて行きますね」と、頼もしい笑顔を見せる。

場面写真は、ハミンとウンシル、ウンシルとリョウンがそれぞれ向かい合っているシーン。ハミンとウンシルの様子は、どこか深刻。ハミンは、いつもと変わらずひょうひょうとして見えるが、ウンシルはザルをテーブルに置いたまま、ハミンに何かを問いただすかのように、真剣な瞳でハミンの顔を見つめている。そして、海辺のカフェでまっすぐに向かい合うウンシルとリョウン。ウンシルの瞳には、よく見ると涙が……？ そんなウンシルを見つめ返すリョウンの表情は、柔らかくも、何かを決意したかのような強さが窺える。それぞれどんな会話が繰り広げられているのか、どんな意味を持つシーンなのか……本編に注目いただきたい。

さらに、K-POP、韓国映画＆ドラマなどの知識と、「韓国あるある」ネタなどで人気沸騰の芸人、スクールゾーンの橋本稜をゲストに、韓流イベントMCとして活躍する古家正亨が聞き手として、本作の魅力発見をテーマに＜ネタバレあり！＞で展開するトークショー付き上映が開催される。会場は、東京・池袋HUMAXシネマズで、2026年11月29日（日）10：00の回上映後に実施。チケットは特別興行2,000円均一、各種割引サービスおよび無料招待券、ムビチケほか前売鑑賞券は利用できない。本日より始まったオンラインチケット販売が終了した場合、劇場販売は行われない。

なお、本日より上映劇場にて販売が始まっているパンフレットには、原作小説の作家・上野そらが書き下ろした、ここでしか読めないオリジナルストーリー「あなたが母親の手料理を食べられる回数は、残り328回です。」特別短編が収録されている。原作小説は息子の視点から描かれているが、パンフレット掲載の小説は母親の視点から語られる新たな物語となっている。

また、TOPmart新宿本店（東京都新宿区大久保1－1－11F）とのコラボキャンペーンが、本日11月20日～23日までの4日間で実施される。商品購入時、本作の半券またはチケット画面を提示で、本作のオリジナルマグネット2個セットを先着30名にプレゼントする。一点以上の購入が対象で、一人1回まで。対象となる半券は、2026年11月20日以降に鑑賞した本作の発券劇場名・鑑賞日時が明記された有料鑑賞半券/チケット画す。購入完了メールの提示でも可。切り取られていない状態の半券も対象。紛失等による鑑賞半券の再発行は、いずれの映画館でも対応しない。記載情報が読み取れない半券での提示は対象外となる。