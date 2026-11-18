『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）のプロデューサー、ロイ・リーが放つ、"死者との再会"が喪失を抱えた者を破滅へ導く心理ホラー『HOLE／ホール 呼び戻したら、戻れない』（2026年12月4日公開 配給：ポニーキャニオン）のロング予告が公開となった。

『HOLE／ホール 呼び戻したら、戻れない』は、「死者と二分間だけ会話できる」という設定のもと、"死者との再会"が喪失を抱えた者を破滅へ導く心理ホラー。

もし死者を呼び戻せるとしたら――その誘惑に抗えるだろうか。『リング』（2002）『THE JUON/呪怨』（2003）『IT／イット』を世界へ送り出してきたロイ・リーが新たに選んだのは、"二分間だけ死者と会話できる"という禁忌の設定だった。短い再会は慰めの仮面をかぶりながら、怒りや後悔、言えなかった言葉を呼び覚まし、喪失に囚われた者を静かに破滅へ導く。

監督は、シッチェス映画祭最優秀短編映画賞、パリ国際ファンタスティック映画祭グランプリ、サン・セバスティアン・ホラー＆ファンタジー映画祭観客賞などを受賞した同名短編を手がけたアルベルト・コレドール。彼は"心理的恐怖"と"クリーチャーの実在感"を緻密に融合させ、喪失・未練・依存といった普遍的な感情の闇を掘り下げる。恐怖という枠組みを用いながら、人が抱える"取り返しのつかない想い"に迫るその語り口は、ヨーロッパ特有の静けさと余白をまとい、怪異の存在感をより濃密に浮かび上がらせる。

主演は『ウィッチャー』（2019〜）のフレイヤ・アーラン。共演には『戦火の馬』（2011）のジェレミー・アーヴァイン、Netflix『ブリジャートン家』（2020〜）のルビー・バーカー、『オザークへようこそ』（2017〜22）のピーター・マランら実力派が参加している。

この度公開となったロング版予告編は、亡き父から唯一残されたパブを相続したアイリス（フレイヤ・アーラン）が、父から「君は死んだも同然だ」と告げられる衝撃的なシーンから幕を開ける。パブの地下室には謎の女が潜んでおり、その女と外界を隔てることが出来るのは、アイリスただ一人だという。暗闇にぽっかりと開いた穴から現れたのは、決して呼び戻してはならない呪いだった。孤独を抱えるアイリスと、亡き妻との再会を願うニール（ジェレミー・アーヴァイン）。それぞれの願いが交錯するなか、欲望は次第に暴走し、やがて地獄を呼び覚ましていく。死者を憑依させる女の真の目的とは？ そして、開かれたドアの先に待ち受けるものとは……。想像を絶する最悪の結末を、ぜひ劇場で目撃してほしい。