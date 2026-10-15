2025年韓国映画No.1興収『世界で最後の愛しい娘!』の本編映像と場面写真が公開

韓国で564万人を動員し、2025年公開の韓国映画の中で興行収入第1位を記録し、第46回青龍映画賞で最多観客賞を受賞したヒット作『世界で最後の愛しい娘!』（2026年11月13日公開 配給：クロックワークス）の本編映像と場面写真が公開が公開となった。

『世界で最後の愛しい娘!』は、「ゾンビを生活に溶け込ませる」という設定が読者から大きな支持を受け、国内外で累計5億ビューを記録したウェブトゥーンを映像化した作品。最も大切な存在でありながら、最も危険な存在となってしまった娘を守ろうとする父親の奮闘を描き、「愛する人がゾンビになってしまったら、どんな選択ができるのか?？」 というテーマを笑いと感動を交えて描き出す。

主演を務めるのは『EXIT イグジット』（2018）など数多くのヒット作に出演し、『PILOT ―人生のリフライト―』（2024）では第61回百想芸術大賞で最優秀男性演技賞を受賞したチョ・ジョンソク。持ち前のコメディセンスと高い演技力で人々を魅了してきた彼がゾンビになってしまった娘を守るために奮闘する愛情深い父親ジョンファンをコミカルかつ真摯に演じた。狂暴さと可愛さを兼ね備えた"ゾンビ娘"スアを演じるのは新鋭チェ・ユリ。わずかに人間の心が残ったゾンビという難しい役どころを見事に演じ切り観る者の心を虜にした。さらに、父娘を見守りながら、時に厳しくサポートしていく個性豊かな面々に『パラサイト 半地下の家族』（2019）のイ・ジョンウン、チョ・ヨジョン、「梨泰院クラス」（2020）のユン・ギョンホら実力派キャスト陣が集結。名バイプレーヤーたちが息ぴったりな掛け合いで劇場に笑いを届ける。

この度、公開となった本編映像は、ゾンビとなってしまったスア（チェ・ユリ）を倉庫で発見した父親ジョンファン（チョ・ジョンソク）と祖母バムスン（イ・ジョンウン）が、衝撃の光景を目にするシーン。 顔は青白く、人間を餌としか思っていないかのように歯をむき出しにして唸るスア。そんな彼女を前に、ジョンファンがある作戦を思いつく。恐る恐るスアに近づき、そばにスマホを設置すると、流れ始めたのは、誰もが"あの頃"を思い出すBoAの『No.1』。2002年にリリースされ、大ヒットを記録した今なお愛されるBoAの代表曲である。

ゾンビ映画とは思えないほどポップな曲が流れ始めると、スアはまるで音楽に反応するかのように、ゆっくりと首を動かし始める。さらにジョンファンがボリュームを上げると、腰、足、腕へと次第に動きが広がり、ついには全身でダンス。サビでは腕を高く掲げ、人間は餌……ではなく観客に向けるように指を差す"ファンサ"まで披露する。目の前で繰り広げられるまさかのダンスに、ジョンファンとバムスンも驚きの表情。やがてジョンファンは「ゾンビは踊らないだろ。（スアは）このダンスをよく練習してた。記憶があるならゾンビじゃない、生きてる」と、スアの中に人間だった頃の記憶が残っていることを確信する。

「スアは生きてる」と涙ながらに喜ぶジョンファンは、思わず自分も踊り出す。娘の姿を見つめながら華麗なターンを決める姿は、まさに父娘の絆がダンスで繋がった瞬間だ。果たしてスアは人間のころの記憶を完全に取り戻すことができるのか――。ゾンビと化した娘と父親の絆に胸が熱くなる本編映像となっている。

あわせて公開となった場面写真は、BoAの『No.1』にあわせて踊り出す直前のスアを捉えた一枚。さらに、若かりし頃のジョンファンがダンスバトルを繰り広げる貴重なカットも。本編映像で披露される BoAの『No.1』に加え、劇中では2NE1の『I Am the Best』も登場。バムスンをはじめ、ウンボン里の人々が音楽にあわせて踊る、思わず笑顔になってしまうシーンにも注目してほしい。