日本公開30周年を記念し、2026年12月4日より3週間限定で全国リバイバル上映する運びとなったデヴィッド・フィンチャー監督の『セブン』4Kバージョン（配給：Filmarks）の入場者プレゼントとプレゼントキャンペーン実施が決定した。

『セブン』は、キリスト教の「七つの大罪」をモチーフにした連続猟奇殺人事件と、その事件を追う刑事たちの姿を描いたサイコサスペンス。降り続ける雨、光の届かない街、異様な犯罪現場。フィンチャーはハイコントラストな映像と抑制された色調によって、都市を不穏な存在として描き出す。緊迫した捜査と犯人が仕掛ける周到な罠が交錯し、観る者を逃げ場のない7日間へと引き摺り込む。

主演は、若手刑事・ミルズを演じるブラッド・ピットと、退職を目前にした刑事・サマセットを演じるモーガン・フリーマン。対照的な2人の刑事を演じた彼らの緊張感あふれる共演に加え、グウィネス・パルトロウ、ケヴィン・スペイシーらが出演。脚本を手がけたアンドリュー・ケヴィン・ウォーカーによる緻密な構成と、フィンチャー独自の映像表現が融合し、現在に至るまで多くの映画ファンに強烈な印象を残している。

このたび、入場者特典がFilmarks 90'sシリーズ定番の海外版A5ミニポスターに決定した。さらに、劇場で『セブン』4K版を鑑賞すると抽選で7名に「あの箱」が届くプレゼントキャンペーンを実施する運びとなった。応募できるのは入場者特典の【ミニポスター】からのみ。ぜひ劇場に足を運んで『セブン』を鑑賞した後はキャンペーンに参加していただきたい。本作の最重要シーンをモチーフにした段ボール箱の中に収められているのは、『セブン』にまつわるスペシャルグッズ。果たしてあなたのもとへ届く箱には、何が入っているのか──。映画を観たなら、きっと震える指で箱を開けることになるはず。届くその日まで、覚悟してお待ちいただきたい。

キャンペーン応募期間は2026年12月4日（金）10：00〜2027年1月15日（金）23：59まで。先述の入場者特典【ミニポスター】の裏面QRコードよりアクセスして、専用応募フォームより必要事項をフォームにて記入、チケット購入時の明細、もしくはチケット半券を添付のうえ申し込む。なお、専用フォームの利用にはGoogleログインが必要となるので予めご了承いただきたい。当選者には、記入したアドレス宛に、Filmarksリバイバルよりメールが届く。なお、当選の権利は当選者本人のみ有効とし、第三者への譲渡、転売、換金はできない。また、当選内容の変更はできない。賞品発送時の紛失についても対応しない。発送先住所は日本国内のみ。当選後の連絡が不通となった場合、応募・当選を無効とする場合があるのでご注意を。