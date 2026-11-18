クエンティン・タランティーノ監督の『キル・ビル Vol.1』（2003）と『キル・ビル Vol.2』（2004）を、ひとつの物語として再編集した『キル・ビル ザ・ホール・ブラッディー・アフェア』（配給：ギャガ）として、2027年1月22日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて2週間限定で全国公開される。この度、アニメパートを含む場面写真が公開となった。

『キル・ビル ザ・ホール・ブラッディー・アフェア』は、日本のチャンバラ映画や香港のカンフー映画へのオマージュを詰め込んだアクション映画。

2003年、当初一本の映画として構想されていた『キル・ビル』は、製作・配給会社ミラマックスの意向により、結果的として『Vol.1』『Vol.2』の二部作で公開された。一本の作品として描くことを望んでいたタランティーノにとって、それは苦渋の決断だったという。それが20余年を経て、ついに彼が本来構想していた形の『キル・ビル』が誕生した。

今回の『ザ・ホール・ブラッディー・アフェア』では、『Vol.1』『Vol.2』を一本の映画として再編集。全編にわたる色調の調整、音楽・音響の変更、使用カットの再構成に加え、更にこれまで一度も公開されていなかったプロダクションI.Gによる新たなアニメーション・シークエンスも追加されているこれは単なる"Vol.1とVol.2の再上映"ではない。ファンにとっては知っているはずの『キル・ビル』に、もう一度、初めて出会う、未修者にとっては、傑作の定義が塗りかえられる。そんな新たな映画体験が待っている。

上映時間は、15分間のインターミッションを含む275分。『Vol.1』113分、『Vol.2』136分、計249分だった2部作からさらに尺を増し、約4時間半に及ぶ一大叙事詩として生まれ変わった。さらに映倫区分も R15+（15歳未満は観覧禁止）からR18＋（18歳未満は観覧禁止）に引き上げ。映画史に残る圧倒的な過激さとバイオレンス描写が話題となったVOL.1&VOL.2を超える過激なアクションシーンが期待される。そんな『キル・ビル』のすべてを一本の映画として浴びる275分は、まさに映画館でしか味わえない規格外の映画体験となる。

今回の完全版はオリジナルとどこが違うのか？ ファンが最も知りたい情報をまとめた。

まず注目したいのは、ザ・ブライド（ユマ・サーマン）とクレイジー88が激突する「青葉屋」の死闘。北米公開版の『Vol.1』では一部がモノクロだったこの激闘が、完全版ではフルカラーで描かれる。日本公開版ではすでにカラーで上映されていたものの、今回の完全版ではさらに過激な暴力描写が追加され、血しぶきも増量。切り落とされる腕から噴き出す鮮血や、これまで映されなかった切断シーンなど、タランティーノならではの容赦なきバイオレンスが一層エスカレート。日本の観客にとっては"初のカラー化"ではないが、違いは色だけでなく、戦いの細部にも及び、タイトル"The Whole Bloody Affair（血飛沫の饗宴のすべて）"の名の通り、戦闘シーンでの出血量は、なんと1.5倍にもなっているという。

最も大きな変更点は、オーレン・イシイ（ルーシー・リュー）の過去を描いたProduction I.Gのアニメーションパートに追加された7分32秒に渡る新シーン。オーレンが、両親の仇ボス・マツモトを惨殺した後、その手下であるプリティ・リキとエレベーターの密室で対決する過激なアクションシーンは必見だ。

全体を通しても、物語の繋がりや細部の演出が再構築されているほか、冒頭にタランティーノが敬愛する深作欣二監督への献辞が置かれ、場面のつなぎ方やタイトル・カードの表示を調整。『Vol.1』の終盤から『Vol.2』へ移る箇所には、一本の長編映画としての流れを意識したインターミッションが設けられている。

今回公開となった場面写真は、先述のアニメーションパートのカットを含む6点。ザ・ブライドが服部半蔵の刀を構え、クレイジー88との死闘に挑む青葉屋のシーン。『キル・ビル』を象徴する、あまりにも有名なワンカットだ。さらに、ビル（デヴィッド・キャラダイン）と対峙するウェディングドレス姿のザ・ブライド、雪上で繰り広げられるオーレン・イシイとの一騎打ち、師匠パイ・メイ（ゴードン・リュー）との過酷な修行シーンも登場。『Vol.1』『Vol.2』で観客を熱狂させた名場面の数々が、あの興奮を鮮やかによみがえらせる。アニメーションパートは、血まみれになりながら恍惚の表情を浮かべる少女時代のオーレンに加え、新たに追加されたシークエンスから、母を殺したプリティ・リキに父の形見の短刀で立ち向かう衝撃の対決シーンが公開となっている。復讐に生きるのは、ザ・ブライドだけではない。壮絶な過去を背負う者たちの因縁が交錯し、物語はさらに深みを増していく。