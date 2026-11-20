サンダンス映画祭をはじめ世界中を感動の涙で包み込んだ、ジョン・マガロ主演『OMAHA／オマハ』（2026年12月25日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）のメインビジュアル2種と本予告、場面写真19点が公開となった。

『OMAHA／オマハ』は、父と幼い姉弟がネブラスカ州のオマハへと向かう3日間の旅の姿を捉えた感動作。

第41回サンダンス映画祭USドラマ・コンペティション部門に正式出品され、その後も33もの映画祭に出品、審査員賞やグランプリを多数獲得した。米最大の映画レビューサイト"Rotten Tomatoes"では批評家91％と絶賛され、米エンターテインメント・ウィークリー 2026年上半期ベスト10にもランクイン。"衝撃的なラスト、力強い作品だ"（Forbes）、"静かに大きな感動の波が押し寄せる"（Variety）、"社会の片隅に追いやられたアメリカの絶望的な姿をありありと描き出している"（The Wire）など、有力紙からも次々と激賞が寄せられている父親役には、A24による米アカデミー賞ノミネート作『パスト・ライブス／再会（2023）や『ファースト・カウ』（2019）、『キャロル』（2015）などで知性あふれる名演を披露してきたジョン・マガロ。監督は、本作で長編デビューを飾ったアメリカの新鋭コール・ウェブリー。日本でも話題をさらった『aftersun／アフターサン』（2022）に続く、新世代が映し出す"父と子"のまなざしー、眩いほどの美しさと痛みに満ちた忘れられない"3日間"。きっと、あなたの心に残るであろう珠玉の一編が誕生した。

今回公開となったのは、ネブラスカ州オマハに向かう道中の家族3人それぞれの佇まいが印象的な2種類のメインビジュアル。一面に広がる青空が美しいビジュアルでは、凧を手にして笑みがこぼれるチャーリーとお姉さんらしくそれを見守るエラの後ろ姿、そして車の側で俯く父が捉えられている。もう一方は、子どもらしさの残るエラと、公衆電話で眉間に皺を寄せる父との対照的な表情が、彼らの置かれた複雑な状況を感じさせる仕上がりだ。

あわせて公開となった本予告は、壊れかけの車を父と娘が押し動かす場面から始まる。ごきげんな音楽を流し、無事に旅はスタートするのだが……。行き先も目的も、知っているのは父ひとり。スーパーでじゃれ合う幸せな家族の風景に心温まるのも束の間、会計のお金が足りないとレジ店員に指摘をされたり、車に乗りたがらないエラと父とが揉み合うシーンも。「パパもしたいことがある でも思い通りにはいかない」といったセリフが、父の隠しきれない苦悩を思わせる。