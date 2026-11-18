クォン・サンウの主演最新作『ハートマン』（提供：SM ENTERTAINMENT JAPAN 配給：DMM FILMS）の劇場公開が2027年2月5日に決定し、日本版ポスタービジュアルが公開となった。

『ハートマン』は、15年ぶりに再会した初恋の相手を今度こそ逃すまいとするスンミン（クォン・サンウ）が、彼女に決して言えない"ある秘密"を抱えたことから巻き起こる騒動を描くロマンス＆ラブコメディ。

監督は、クォン・サンウ主演の『ヒットマン』シリーズ（2020〜25）を手がけたチェ・ウォンソプ。再タッグとなるコンビが、笑いとときめきの詰まった新たなクォン・サンウの魅力をお届けする。ヒロイン・ボナ役にはムン・チェウォン、さらにパク・ジファン、ピョ・ジフン（P.O／Block B）らがキャスティングされている。

この度、日本版ポスタービジュアルが公開となった。クォン・サンウが演じるスンミンと、ボナ役のムン・チェウォンが一筋縄ではいかない初恋リターンズをユーモアでロマンチックに演じる、寒い冬も心が温まるハートウォーミングな仕上がりとなっている。