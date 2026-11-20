カンヌ国際映画祭のある視点部門に選出され、世界的に脚光を浴びた日欧6カ国合作の映画『タイタニック・オーシャン』（2027年1月29日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）のキービジュアルと予告編が公開となった。

『タイタニック・オーシャン』は、マーメイド・ショーで活躍するプロの人魚を育成する海辺の全寮制のスクールを舞台に、仲間でありライバルである少女たちの姿を、ギリシャ神話に登場するセイレーンの物語になぞらえたダークな青春映画。監督は、短編・中編作品がカンヌ、ベネチア、ベルリンの3大国際映画祭で上映され、世界中から熱い視線を集めてきたギリシャの映像作家、コンスタンティナ・コヅァマーニ。本作で待望の長編デビューを飾った。

今回公開となったキービジュアルは、作品の持つ鮮やかで水中を思わせる色味と、パールでつくられた鱗をあしらったポップなイメージの中に人魚になる夢や希望と反する憂いを表現した佐々木ありさ演じる、人魚名「ディープ・シー」が印象的。 また予告編ではプロの人魚を目指して厳しい訓練に励む少女たちの姿が映し出される。夢に向かって切磋琢磨する少女たちだが、次第に友情の裏に隠された嫉妬や競争心が見え始める。さらに、主演の佐々木ありさがナレーションを担当し、ディープ・シーの儚さと力強さを表現。華やかで美しい人魚の世界で、少女たちを待ち受ける運命とは――。色鮮やかな映像とともに、少女たちの夢と葛藤を描いた予告編となっている。