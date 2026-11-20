カンヌ国際映画祭のある視点部門に選出され、世界的に脚光を浴びた日欧6カ国合作の映画『タイタニック・オーシャン』（2027年1月29日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）のキービジュアルと予告編が公開となった。
『タイタニック・オーシャン』は、マーメイド・ショーで活躍するプロの人魚を育成する海辺の全寮制のスクールを舞台に、仲間でありライバルである少女たちの姿を、ギリシャ神話に登場するセイレーンの物語になぞらえたダークな青春映画。監督は、短編・中編作品がカンヌ、ベネチア、ベルリンの3大国際映画祭で上映され、世界中から熱い視線を集めてきたギリシャの映像作家、コンスタンティナ・コヅァマーニ。本作で待望の長編デビューを飾った。
今回公開となったキービジュアルは、作品の持つ鮮やかで水中を思わせる色味と、パールでつくられた鱗をあしらったポップなイメージの中に人魚になる夢や希望と反する憂いを表現した佐々木ありさ演じる、人魚名「ディープ・シー」が印象的。 また予告編ではプロの人魚を目指して厳しい訓練に励む少女たちの姿が映し出される。夢に向かって切磋琢磨する少女たちだが、次第に友情の裏に隠された嫉妬や競争心が見え始める。さらに、主演の佐々木ありさがナレーションを担当し、ディープ・シーの儚さと力強さを表現。華やかで美しい人魚の世界で、少女たちを待ち受ける運命とは――。色鮮やかな映像とともに、少女たちの夢と葛藤を描いた予告編となっている。
海辺に佇む全寮制スクール。そこでは少女たちが、プロの人魚になることを夢見て日々訓練に励んでいる。水中で息を止め、尾ひれを自在に操り、泳ぎと歌を磨いていく。同じ屋根の下で眠り、夢を語り合い、笑い合う少女たち。彼女たちはそれぞれのステージネームを名乗り、厳しい訓練を通して、自分だけの「内なる声」を探していく。物静かな少女ディープシーが、ついに自分だけの「誘惑の歌」を見つけたとき、その歌声は人々を狂おしいほどに魅了し始める。しかし、その美しい歌には、彼女自身さえ想像していなかった「破壊的な力」が秘められていた。ここは、夢を叶えるための場所。少女たちはそう信じていた。美しくなればなるほど、何かが壊れていくとも知らずに――。
■出演者
佐々木ありさ
松井遥南
花瀬琴音
室はんな
中村莉久
木越明
メリナ・マルディーニ
東出昌大
真飛聖
■スタッフ
監督・脚本：コンスタンティナ・コヅァマーニ
プロデューサー：マリア・ドランダキ、ニナ・フレーゼ、ラドゥ・スタンク、ルイーサ・ロメオ、小西啓介、大木宏斗
撮影：ラファエル・ヴァンデンブッシュ
照明：金子康博
美術：セバスチャン・ヴォグラー、布部雅人
編集：リヴィア・ネルツォプル、ヴァンサン・トリコン、ジュリー・ウィライ
音楽：パトリシア・フェラグド
録音：リヴィウ・ルプシャ・カス
衣装：齊藤安津菜
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