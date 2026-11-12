友人・知人との連絡にはSNSのメッセージ/チャット機能を使う、という人は多いはず。古くは電話、インターネットが普及して以降はeメールがその座にありましたが、現在ではLINEやSMS、Facebookメッセージが主流です。

それらテキストベースのツールに慣れると、受信した内容を他の用途に応用したくなるものです。永久保存したくなる写真を受信したら写真管理アプリに、住所氏名と電話番号はアドレス帳アプリにコピーしますが、集合場所や時間、伝達事項など情報が多岐にわたるイベント情報を受信したら...ためらってしまうかもしれません。

たとえば、LINEで食事会に関するメッセージが届いたとします。日にちと開始時刻、会場となる店の住所や参加メンバーの名前などなど、コピーすべき項目がたくさんあるうえ、定型フォーマットが存在するわけもないので、このようなメッセージが届くたび臨機応変に処理しなければなりません。

そんなとき頼りたいのが、iOS 27.2で導入された「Siri AI」。テキストも画像も、口頭で頼めば画面に映っているものをよしなに処理してくれるので、SNSアプリなどいまどきのコミュニケーションツールとの相性は抜群です。

手順はかんたんそのもの。メッセージ全体が画面に収まるよう表示位置を調整したうえでSiriを呼び出し、「このメッセージをもとにイベントを作成して」と伝えるだけでOK。日時や店名、住所などキーとなる情報を反映したイベントが、すぐに作成されます。その他の情報は、イベントの「詳細」欄にコピーされるので、情報の取りこぼしもありません。とても便利に使えますから、Siri AI対応モデルのユーザなら一度試してみては?