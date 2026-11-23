ユーザーが見ているものをAIが理解する「ビジュアルインテリジェンス」は、iOS 27で大幅に強化されました。iPhone 15 Pro以降のApple IntelligenceおよびSiri AIに対応するモデルに限定されるものの、カメラにSiriモードが追加されたほか、動植物や食品など対象物の認識精度も大幅に向上しています。

レストランで栄養成分を知りたい料理が出てきたときも、カメラを向けてSiri AIを呼び出せばすぐに認識してくれますが、方法はそれだけではありません。とりあえず料理の写真を撮っておき後で分析してもらうこともできますし、Siriを呼び出さなくても栄養成分を調べることは可能です。

手順はかんたん。写真アプリで調べたい料理の写真を開き、画面下部の「i」ボタンをタップしましょう。被写体が料理と判定されれば、料理の左下に「栄養成分を調べる」ボタンが現れるので、それをタップすれば被写体の分析が開始されます。うな重のような料理も、白米とうなぎそれぞれの食材を考慮したうえで栄養価や塩分などの情報を推定してくれます。

小皿や小鉢に分けられた料理も、それぞれの栄養成分が推定されます。たとえば、丼物と汁物、漬物の3点が映った写真の栄養成分を調べれば、「3品の料理を検出」というシートが現れ、別々に栄養成分を調べることができます。

なお、釣った魚など調理前の食材についても「栄養成分を調べる」ボタンが表示されることがありますが、栄養成分を推定するための十分な情報がないかぎり、結果は表示されません。「栄養成分を調べる」ボタンではカロリーの概算値を調べないため、カロリーを知りたければSiriを呼び出して「この料理の栄養成分は?」と尋ねてみましょう。

操作手順をカンタン解説