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「Facebook」の最新情報・話題まとめ

フェイスブック(Facebook)の動向やアプリのアップデート情報、使い方を紹介するハウツー記事を掲載。

2019年04月02日(火)

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鈴木朋子のお父さんが知らない女子SNSの世界 第7回 女子高生にも人気の「ASMR」って何？

スマホアプリ / サービス 04/02 11:58

2019年03月22日(金)

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Facebook、数億人のパスワードを暗号化しないで保存

セキュリティ 03/22 12:15

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Facebook、数億人のパスワードを暗号化せず、読み取れる状態で保管

セキュリティ対策 03/22 11:24

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鈴木朋子のお父さんが知らない女子SNSの世界 第6回 パパのおさがりを着る人も！女の子のファッション情報源は動画が中心

スマホアプリ / サービス 03/22 06:00

2019年03月12日(火)

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鈴木朋子のお父さんが知らない女子SNSの世界 第5回 女子中高生は韓国に夢中！？ 第3次韓流ブーム

スマホアプリ / サービス 03/12 12:21

2019年03月05日(火)

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鈴木朋子のお父さんが知らない女子SNSの世界 第4回 女子中高生は何が楽しい？「TikTok」の魅力

スマホアプリ / サービス 03/05 18:24

2019年03月04日(月)

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Workplace by Facebookをより使いやすく! アドオンツール導入事例 第2回 投資運用パフォーマンスの向上を目指し場所と時間にとらわれないコミュニケーションを――大和住銀投信投資顧問が選んだWorkplace by Facebook＋サテライトオフィスの「シングルサインオン」

情報システム PR 03/04 08:00

2019年02月26日(火)

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鈴木朋子のお父さんが知らない女子SNSの世界 第3回 女子高生の友だち作りは入学前から始まる

スマホアプリ / サービス 02/26 06:00

2019年02月22日(金)

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Facebookのバックアップを取ってアカウントを削除する方法

セキュリティ 02/22 16:23

2019年02月21日(木)

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鈴木朋子のお父さんが知らない女子SNSの世界 第2回 女子高生はLINE離れしてる？

スマホアプリ / サービス 02/21 06:00

2019年02月18日(月)

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鈴木朋子のお父さんが知らない女子SNSの世界 第1回 お父さん世代と女子の間に流れる深いSNSの溝

スマホアプリ / サービス 02/18 06:00

2019年02月12日(火)

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HHVM 4.0登場、PHPのサポートを廃止

開発/エンジニア 02/12 14:25

2019年02月06日(水)

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Facebook Messenger、メッセージ送信から10分以内なら取り消し可能に

スマホアプリ / サービス 02/06 13:53

2019年01月31日(木)

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現在利用しているSNS「Instagram」は32.1％、2014年から18.6％増

モバイル 01/31 10:50

2019年01月29日(火)

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Facebook、 InstagramやWhatsAppと相互メッセージの可能性

開発/エンジニア 01/29 15:17

2018年12月20日(木)

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HHVM 3.30登場、PHPをサポートする最後のバージョン

開発/エンジニア 12/20 09:15

2018年12月15日(土)

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Facebook、不適切に写真が共有される不具合、最大680万ユーザーに影響

セキュリティ対策 12/15 08:20

2018年11月28日(水)

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Facebookに費やした時間を知って自制する方法

開発/エンジニア 11/28 10:46

2018年11月20日(火)

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三上洋の「スマホ＆ネット防衛術」 第1回 個人情報を守るために重要、Facebook設定“5つのポイント”

セキュリティ対策 11/20 11:30

2018年11月09日(金)

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吉川明日論の半導体放談 第51回 消費文化論から見るGAFAのインパクト(後編)

半導体デバイス 11/09 08:20

2018年11月08日(木)

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吉川明日論の半導体放談 第50回 消費文化論から見るGAFAのインパクト(前編)

半導体デバイス 11/08 08:25

2018年10月24日(水)

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Facebook「Messenger」のデザイン刷新、シンプルなメッセンジャーに回帰

スマホアプリ / サービス 10/24 12:28

2018年10月23日(火)

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吉川明日論の半導体放談 第49回 「the four GAFA 四騎士が創り変えた世界」 - GAFAが欲するものとは何か？

半導体デバイス 10/23 09:20

2018年10月09日(火)

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Facebookがビデオ通話でスマートデバイス市場に参入、「Portal」発表

その他ガジェット 10/09 11:58

2018年09月11日(火)

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LLVM 7.0 / Clang 7.0新機能まとめ

開発/エンジニア 09/11 16:32

2018年09月09日(日)

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スキャンダル以降、Facebookから18〜29歳のユーザー離れ進む

セキュリティ 09/09 16:46

2018年08月20日(月)

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メール、Twitter、Facebook、LINEのスパムの特徴と対策とは?

セキュリティ 08/20 10:05

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Facebook発SQLパワードシステム監視ツール「osquery」の使い方

開発/エンジニア 08/20 09:24

2018年08月09日(木)

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Facebook Messenger、「笑ってはいけない」などビデオチャットARゲーム

スマホアプリ / サービス 08/09 11:02

2018年07月17日(火)

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サテライトオフィス、Workplace by Facebook向けバックアップ機能

情報システム 07/17 11:03

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