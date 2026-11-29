ここ最近、いろいろな企業・団体が個人情報漏えいを起こしています。その多くは外部からの攻撃が原因ですが、責任の所在はさておき、情報漏れが報告されたアカウントはセキュリティ設定の見直しが必須です。パスワード再設定はその1つ、この機に安全性が高いものへ変更しておくべきでしょう。

その際、新パスワードには「自分が考えた文字列」を使うべきではありません。自分で考えるとなると、名前や住所、所属組織や出生地、誕生日や電話番号など、過去にも引用した文字列を再び使いかねないからです。するとどうしてもパターン化してしまい、ブルートフォース攻撃(想定されるあらゆるパスワードのパターンを試すサーバー攻撃手法)の被害に遭う可能性が高まります。

パスワードに使用する文字列は、破られにくさを考慮すると、コンピュータが選んだランダムな文字(アルファベットや数字、記号)の組み合わせにすることがベストです。しかし、「PuxTy0」などといった文字列はその場で思い付くことはできても覚えにくいもの、字数が増えればより覚えにくくなるため、思い付きは避けるべきです。

そこで利用したいのが、iOSに標準装備のパスワードアプリです。どこかのWEBサイト/サービスにログインするとき生成する方法もありますが、アプリを起動して画面右下にある「+」をタップすれば、WEBサイト/サービスとの関連付けを持たない、暗号学的に安全な乱数を用いたパスワードを生成できます。この方法で生成したパスワードは、そのままアプリに保存しiCloud経由で安全に他のデバイスで使用できる利点もあります。

ただし、パスワードアプリが生成するパスワードは一律20字で、字数は指定できず、ハイフン以外の記号を含めることもできません。10文字以上のパスワードは登録不可、といったWEBサイト/サービスでは使いにくいため、字数や利用する文字種を指定のうえランダムなパスワードを生成してくれるアプリの使用も検討すべきでしょう。