iOS 27では、 Apple Intelligenceを活用して日常的な作業をサポートしてくれるさまざまな機能が追加されました。その具体的な活用例を順次ご紹介していきます。今回はカメラアプリに追加された「Siri」撮影モードです。

これは、Siriが画像で被写体を認識し、調べてくれる機能です。商品、飲食物、風景など、さまざまな被写体について、撮ったその場で教えてくれます。写真をAIにアップロードしたり、質問を入力したりする手間なく、手早く使えることが特徴です。

何も聞かずに撮るだけでOK

カメラアプリを開いたら撮影モードから「Siri」を選び、ボタンをタップするだけで、写っているものの情報を調べてくれます。

画面上で飲食物が認識されると、Siriボタンの他に「栄養成分を調べる」というメニューが表示されます。これをタップするとその食品の栄養に関する情報が表示されます。残念ながら詳しい食品成分やカロリーではなく、大まかな評価にとどまります。

調べたものの履歴は「Siri」アプリに保存され、後から確認することができます。

保存済みの写真をSiriで調べる

カメラだけでなく、「写真」に保存されている写真からも同様にSiriで調べることができます。ただし、質問の入力が必要です。