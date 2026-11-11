ウンジョン（T-ARA）×ユン・ソヌ×ゴニル（SUPERNOVA）共演の復讐譚『一番目の男』のDVDレンタルが開始となった。U-NEXTでは、独占先行配信が始まっており、この度、配信を記念して、本編の一部を特別公開する運びとなった。

『一番目の男』は、『二番目の夫』（2021）『三番目の結婚』（2023）の脚本家、ソ・ヒョンジュが手がけた復讐譚。悪女の計略で正反対の人生を歩んできた双子の姉妹が、互いの存在に気付いた時——逆襲が始まる。双子姉妹とエリート兄弟が織りなす、ドロドロの愛憎関係の行方は？

『女王の家』（2025）『愛のプレッツェル』（2021〜22）など今や女優として活躍を続けるウンジョン（T-ARA）が、一人二役で双子を熱演する。一方、姉妹の運命を赤ん坊の時に引き裂いた極悪女に扮するのは、ベテラン女優オ・ヒョンギョン。悪女や欲深い女を演じたら右に出るものなしの実力派が、本作ではまさに悪の権化となり、圧倒的なダークカリスマを放つ。人生を賭けた略奪と報復——この2人が真正面からぶつかり合う演技バトルに注目したい。

もう一つの見どころは、ヒロインをめぐって複雑に絡み合う予測不能のトライアングル・バトル。『三番目の結婚』『ストーブリーグ』（2019）などで存在感を示すユン・ソヌが、ヒロインを一途に愛し守り抜くナイト役に。誠実で温かみのある貴公子的な魅力に加え、弁護士として何があってもブレない姿は、目まぐるしく展開するマクチャンストーリーの中で最高の癒しとなる。彼の兄役を演じるのは、ウンジョンと同じく、アイドル出身から俳優として数々のドラマに出演するゴニル（SUPERNOVA）。『二度目の裁判』（2026）でも強烈な印象を残した彼が、本作では、クールな三つ星シェフとしての顔と、次第に覚醒していく"悪の遺伝子"——二面性を抱えた難役に挑む。2人のイケメンの対照的な役柄と魅力がストーリーをさらに加速させ、興奮を盛り上げていく。

悪女チェ・ファヨン（オ・ヒョンギョン）の計略によって、生まれてすぐに引き離され、正反対の人生を歩んできた双子の姉妹。姉のオ・ジャンミ（ウンジョン／T-ARA）は貧しい環境でたくましく成長し、妹のマ・ソリン（ウンジョン／T-ARA）は財閥の孫娘として何不自由なく育った令嬢だ。そんな2人が再会し、互いの存在に驚きながらも、自分たちの出生の秘密を探るため、入れ替わることに。そして、財閥で権力を振るうソリンの母チェ・ファヨンこそが、自分たちの人生を狂わせた元凶であることを知る。しかし、真相に迫った矢先、ファヨンの秘書ガンヒョクの指示により、ジャンミになり代わっていたソリンにトラックが突っ込み、さらに助けようとしたジャンミも巻き込まれるという悲劇に見舞われる。その事故によって、ジャンミとして生きるソリンは昏睡状態に陥る。一方、本来のジャンミは軽傷で一命を取り留め、意識を回復する。

公開された映像は、車椅子に乗ったジャンミがドリームグループの代表室に現れる衝撃的なシーンから始まる。寝たきりだったはずのジャンミが現れ、「あんた、オ・ジャンミよね？」と狼狽えるファヨン。するとジャンミは、「ええ。オ・ジャンミよ。あんたが殺そうとしたオ・ジャンミ。だけどこのとおり生きてるわ。どう？ ビックリした？」と言い放つ。さらに、「地獄を味わわせてあげる。あがいても無駄よ」と宣戦布告し、「悪魔みたいな女め」と怒りをぶつけながら復讐を誓う。ジャンミに思いを寄せる弁護士カン・ベッコ（ユン・ソヌ）も復讐計画に協力。ファヨンを追い詰めるため、ソリンの祖父でありドリームグループ会長のマ会長を、ファヨンとジャンミがいる代表室へと案内するが……。

"若手実力派No.1"のウンジョンが一人二役で双子の姉妹を熱演し、"韓国ドラマ最凶クイーン"と称されるオ・ヒョンギョン演じる悪女に壮絶なリベンジを仕掛ける。2人の女優が真正面からぶつかり合う圧巻の演技対決こそ、本作最大の見どころだ。一度見始めたら止まらない愛憎復讐劇をぜひお見逃しなく。