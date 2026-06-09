U-NEXTは、2026年6月10日12時より、キム・ジョンヒョンとパク・チョルミン共演の韓国ドラマ『ボクの友達の卒業式』（全8話）を独占配信開始する。価格は各話220円で、視聴期間は3日間。

『ボクの友達の卒業式』は、20歳の若者と75歳の男性、世代を超えた二人が織りなす穏やかな友情の物語。キム・ジョンヒョンが演じるのは、アルバイトと学業を両立しながら疲れを覚えている内気な20歳の大学生・キム・ミング。ある日、末期の肺がんと診断された75歳のホン・スンベ（パク・チョルミン）がバケットリストのひとつとして大学キャンパス生活を選び、ミングの寮のルームメイトになる。人生の終わりに学生生活を夢見た老人と、人生に迷う若者、世代も価値観も異なる二人の関係が、奇妙な同居を通して唯一無二の友情へと変わっていく様子が見どころだ。