U-NEXTは、韓国ドラマ『クラッシュ2:怒りのロード』をU-NEXTオリジナルとして、2026年11月16日より日本初・本国同時で独占見放題配信する。

『クラッシュ2:怒りのロード』は、2024年に韓国で放送された痛快捜査アクション『クラッシュ 交通犯罪捜査チーム』のシーズン2。前作は、交通犯罪という斬新な題材とスピード感あふれるカーアクションで反響を呼んだ。今作では、ナムガン警察署の交通犯罪捜査チーム「TCI」が国家捜査本部所属の広域捜査隊に生まれ変わり、全国で起こる交通犯罪に立ち向かう。

TCIの中心メンバー、チャ・ヨンホ役は、シーズン1に続きイ・ミンギが演じる。鋭いまなざしで、仲間とともに事件の核心に迫る。 チームを率いるミン・ソヒ役のクァク・ソニョン、事件の手がかりを追うチョン・チェマン役のホ・ソンテ、危険な現場を駆け回るウ・ドンギ役のイ・ホチョル、オ・ヒョンギョン役のムン‧ヒも前作から続投。さらに、パク・チソンが情熱あふれる新人巡査チ・デセ役で新たに加わり、チームに新しい風を吹き込む。

手口がますます巧妙になり、規模も拡大する交通犯罪や、組織化された犯罪カルテルを相手に、専門知識と結束力を武器に捜査へ乗り出す「TCI」の活躍に注目いただきたい。

U-NEXTでは、本作を韓国放送と同日の2026年11月16日23：20より、独占見放題で配信する。また、前作『クラッシュ 交通犯罪捜査チーム』も2026年11月17日12時より見放題配信となるので、シリーズをあわせて楽しんでほしい。