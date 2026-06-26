U-NEXTは、韓国ドラマ『リバース』（全8話）の独占レンタル配信を開始した。レンタル価格は各話220円（3日間）。

『リバース』は、財閥家の別荘で起きた爆発事故をきっかけに記憶を失ったヒロインが、婚約者とともに失われた過去の真実へと迫るミステリー復讐劇。

記憶を失ったヒロインのハム・ミョジンを演じるのは、『赤い風船 ～絡み合う糸～』（2022）のソ・ジヘ。退院後、自分自身への疑念を深めながら記憶の断片をたどるミョジンを通じて、ミステリー・スリラー作品への本格挑戦を果たした本作で、これまでとは異なる一面を見せる。ミョジンの婚約者、リュ・ジュノを演じるのは、『オクニョ 運命の女』（2016）のコ・ス。ソグァングループ次期会長という顔を持ちながら、記憶をなくした婚約者を献身的に支え続けるジュノの複雑な内面を体現している。

過去を調べるミョジンが、キム・ジェギョン演じる親友チェ・ヒス（キム・ジェギョン）の存在を思い出したことで事態は急展開。爆発事故に隠された衝撃的な事実が次々と明らかになり、記憶と真実の間で揺れる人々の選択が描かれていく。優しい婚約者は、本当に味方なのか？ 愛と疑惑が絡み合う記憶追跡ミステリーに注目いただきたい。