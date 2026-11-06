恐怖工房ブラムハウスの新作『アザー・マミー』のスタッフ＆キャストが語る特別映像が公開

恐怖工房ブラムハウスの新作『アザー・マミー』（2026年11月20日公開 配給：東宝東和）のスタッフ＆キャストが「アザー・マミー」の正体について証言する特別映像が公開となった。

『アザー・マミー』は、"Bird Box"のジョシュ・マラーマンによるニューヨーク・タイムズ・ベストセラー小説"Incidents Around the House"を原作とした日常侵蝕ホラー。『ソウ』（2004）などで知られるジェームズ・ワンがプロデューサーを務め、少女ベラが自分の母親に不気味なほどそっくりな"何か"と出会い、逃げ場なく闇へと引き込まれていく恐怖の物語をスリルたっぷりに描く。監督は、『ズーム／見えない参加者』（2020）『ブギーマン』（2023）などで注目を集めたジャンル映画の新鋭、ロブ・サヴェッジが務める。主演にはアカデミー賞受賞俳優のジェシカ・チャステインが、ベラの母親役と、得体の知れない"アザー・マミー"役の一人二役に挑み、観客を震えさせる怪演で新境地を魅せる。また、ベラの父親役にジェイ・デュプラス、少女ベラ役をアラベラ・オリビア・クラークが演じる。

北米週末興行ランキングで初登場No.1を記録し、大きな話題を呼んでいる本作。11月20日の日本公開が迫る中、このたび本作の最大の謎である「アザー・マミー」の正体に迫る特別映像が公開となった。映像内では、キャストや製作陣が口々にアザー・マミーの恐ろしさについて語っている。主人公ベラの母親、マミー役と得体の知れない「アザー・マミー」役の怪演で世界中を震え上がらせている主演のジェシカ・チャステインは「アザー・マミーは不吉な存在よ」と明かし、20年以上にわたりモダンホラーの先駆者として活躍を続けている製作のジェームズ・ワンは「異常で陰湿で理屈抜きで怖い」と警告。さらに、本作でメガホンを取ったロブ・サヴェッジ監督は「人知を超えた恐怖」、ベラの両親の友人フランク役のアリアン・モーイエドは「人間の残酷さを具現化している」と心理的な恐ろしさを指摘し、原作者にして製作総指揮も務めるジョシュ・マラーマンは「ヤバイ存在だ」とその予測不能な恐怖を断言している。一方で、ベラの父親、ダディ役のジェイ・デュプラスは「実際に人も殺す存在だ」と物理的な脅威を強調。さらに、アザー・マミーに狙われる少女ベラ役をオーディションで勝ち取り、劇中でも抜群の存在感を魅せるアラベラ・オリビア・クラークは「アザー・マミーは親友よ。でも、すごく怖い」と大人たちとは別の視点でアザー・マミーの正体について語っている。「アザー・マミー」は人知を超えた存在なのか、人間の残酷さの具現化なのか、それとも少女ベラの親友なのか――。語る者によって姿を変える得体の知れない彼女の正体とは一体何なのか？ 期待の高まる映像となっている。