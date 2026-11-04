サスペンス・アクション『ミラ・ジョヴォヴィッチ in プロテクター』（2026年12月11日公開 配給：サンタバーバラ・ピクチャーズ）のメイキング映像が公開となった。

サスペンス・アクション『ミラ・ジョヴォヴィッチ in プロテクター』のメイキング映像が公開

『ミラ・ジョヴォヴィッチ in プロテクター』は、娘を攫われた元アメリカ特殊部隊の母親が人身売買組織に立ち向かう姿を描くサスペンス・アクション。

主演を務めるのは、ミラ・ジョヴォヴィッチ。『バイオハザード』シリーズで2002年から2016年の『バイオハザード：ザ・ファイナル』まで主人公アリスとして世界を救い続けたミラ。アリス卒業から10年の節目を迎えた2026年、彼女が"新たな戦いの女神"としてスクリーンに帰ってくる。

監督は、シルベスター・スタローン主演の『ランボー ラスト・ブラッド』（019）で凄惨なバイオレンスを描き切ったエイドリアン・グランバーグ。2025年の釜山国際映画祭でのプレミア上映を経て話題を呼び、女性版『96時間』（2008）とも評された過激でかつスタイリッシュなタクティカル・アクションが誕生した。

本作でミラは、主演だけでなく、キャリアで初めて本格的にプロデューサーを務めている。過去にも『ロストランズ 闇を狩る者』（2025）でもプロデューサーに名を連ねてはいた。が、今回初めて「プロデューサー」のタイトルを単なる名誉職ではなく、実質的な責任者として背負い、企画の初期段階から完成まで文字通りあらゆるプロセスに直接たずさわった。最初にミラのもとに送られてきた脚本にはまだ粗い部分もあった。しかし、その根底にある「愛する我が子を奪われた親の悪夢」という感情は強烈で、彼女の胸に非常に深く胸に刺さったという。「私は監督や脚本チーム、そして娘役のイザベル・マイヤーズとともに脚本の書き直しを日々繰り返し、現場に入ってからも『今日撮影した内容に基づくと、明日のこのセリフは不自然だ』となれば、その都度セリフを書き換えました。撮影中だけでなく、ポストプロダクション（撮影後の編集・仕上げ）における約1年間、色彩調整、音楽スコアの選定、音響設計、そしてカット割りの1コマに至るまで立ち会いました。本編の編集が完全に完了したのは公開のわずか2か月前でした」とミラは語る。「俳優としての立場であれば、数か月の撮影が終わればそのまま次の現場へ移り、完成品は1年後のプレミアイベントで初めて見るのが普通です。しかし今作では、自分が納得するまで全テイクを見返し、観客として本当に観たいと思える形に仕上げる権利と責任がありました。これほど力づけられ、やりがいを感じた経験はありません」と振り返る。

この度、そんな本作の撮影場面を収めたメイキング映像が公開となった。本作の撮影期間は全体でわずか約22日間だった。しかもそのうちほとんどが真夜中の夜間撮影という、ミラをはじめとする俳優たちやスタッフたちにとっても体力的に非常に厳しいスケジュールだった。予算や時間の制約が極めて大きかったため、従来のハリウッド大作のような潤沢な機材や潤沢な日程に頼ることはできなかった。

この窮地を救ったのは、ミラの長年の友人であり撮影監督のヴァーン・ノーブルズだった。彼は『バイオハザード：ザ・ファイナル』（2016）などの作品で第二班の撮影監督を務めており、ミラとの間には強い信頼関係があった。ノーブルズは自身のガレージに15台以上のアナログおよびデジタルの私物カメラコレクションを所有しており、それらをすべて現場に持ち込んだ。同時に何台ものカメラを回すマルチカメラ体制を構築することで、時間が限られた夜間撮影でも、1回のテイクで格闘アクションの引きの全景と寄りでの顔や手元のアップを同時に収めることが可能になった。予算の制約をアイデアと機材の知識でカバーしていったという。