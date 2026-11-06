ジョニー・デップ主演『クリスマス・キャロル/3人のゴーストたち』のメイクアップシーンを捉えた特別映像が公開

チャールズ・ディケンズの小説「クリスマス・キャロル」をジョニー・デップ主演で映画化した『クリスマス・キャロル/3人のゴーストたち』（2026年11月13日全世界同時公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のメイクアップシーンを捉えた特別映像が公開となった。

『クリスマス・キャロル/3人のゴーストたち』は、チャールズ・ディケンズの小説「クリスマス・キャロル」をジョニー・デップ主演で映画化。キャリア史上「もっとも醜い男」エベネーザ・スクルージを演じる。この男、原作では、莫大な富を持ちながらも、吝嗇で自己中心的、不愛想極まりなく、無慈悲で意地悪――周囲から嫌われる孤独なひねくれ者である。この心を閉ざした町一番の嫌われ者のもとに、クリスマスイブの夜、〈過去〉〈現在〉〈未来〉の精霊たちが次々と現れる。時空を超え、それぞれが彼の人生において異なる決定的な教訓を授けるという、奇妙で幻想的な旅が始まる――。

監督を務めるのは、A24で、『X エックス』（2022）『Pearl パール』（2022）『MaXXXine マキシーン』（2024）の三部作を手がけたタイ・ウェスト。共演は、名優イアン・マッケランをはじめ、『ハリー・ポッター』シリーズ（1997〜）でロン役を務めたルパート・グリント、『世界一キライなあなたに』（2016）などのサム・クラフリン、そして『スター・ウォーズ』続3部作（2015〜19）の主演を務めたデイジー・リドリーらとなっている。

この度、ジョニー・デップ演じる主人公エベネーザ・スクルージの徹底したキャラクター造形と、驚きの特殊メイクの裏側に迫る特別映像が公開となった。映像には、繊細かつ大がかりな特殊メイクによってジョニー・デップが徐々に"エベネーザ・スクルージ"へと仕立て上げられていく圧巻のメイキングシーンが収められている。"現在のクリスマスのゴースト"役を務めたトラメル・ティルマンが「初めてフルメイクの彼を見たとき、ジョニーだと気づかなかったよ」という言葉からも共演者が驚嘆する変貌ぶりが窺える。特殊メイクデザイナーのバリー・ガウワーは、「ジョニー自身がメイクのプロセスを心から楽しんでおり、ホクロの位置や顎をもう少し長くするなど、キャラクターを際立たせるためのアイデアを積極的に提案してくれた」と明かし、徹底したこだわりによってあの象徴的で冷徹なスクルージが生み出された舞台裏を語る。サンディエゴ・コミコンでも、スクルージの完全な劇中ビジュアルのままサプライズで登場し、世界中のファンやメディアを驚かせたことも記憶に新しいが、その圧倒的な役作りへの執念が本作のリアリティを支えている。

さらに、その唯一無比の役作りにも共演陣から絶賛の声が相次ぐ。スクルージの甥・フレッド役を演じるサム・クラフリンは「不機嫌で気難しいキャラクターでありながら、その瞳にはジョニーにしか生み出せない茶目っ気がある」と語り、フレッドの妻を演じるデイジー・リドリーも「まさにジョニーの真骨頂。現実離れしたキャラクターに、人間味を与える天才ね」と称賛。また、スクルージの下で働く事務員ボブ・クラチット役のルパート・グリントは「彼はすべての演技に唯一無二のものをもたらす。スクルージはジョニーが適役だよ」と脱帽する。さらに、スクルージの亡き共同経営者のマーレイ（亡霊）役の名優イアン・マッケランは「ジョニーは誰も見たことがないような演技を見せてくれる。それこそが彼に期待することだし、驚きに満ちている」とこれ以上ない賛辞を贈る。非情で気難しい性格の奥にどこか人間味を滲ませる、ジョニー・デップにしか演じ得ない新たなスクルージ像の魅力が凝縮された映像となっている。