『キル・ビル ザ・ホール・ブラッディー・アフェア』のオリジナルTシャツ付きムビチケ発売が決定

クエンティン・タランティーノ監督の『キル・ビル Vol.1』（2003）と『キル・ビル Vol.2』（2004）を、ひとつの物語として再編集した"KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR（原題）"が、邦題『キル・ビル ザ・ホール・ブラッディー・アフェア』（配給：ギャガ）として、2027年1月22日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて2週間限定で全国公開される。この度、オリジナルTシャツ付きムビチケ発売が決定し、タランティーノ監修の日本オリジナル予告編が公開となった。

『キル・ビル ザ・ホール・ブラッディー・アフェア』は、日本のチャンバラ映画や香港のカンフー映画へのオマージュを詰め込んだアクション映画。

2003年、当初一本の映画として構想されていた『キル・ビル』は、製作・配給会社ミラマックスの意向により、結果的として『Vol.1』『Vol.2』の二部作で公開された。一本の作品として描くことを望んでいたタランティーノにとって、それは苦渋の決断だったという。それが20余年を経て、ついに彼が本来構想していた形の『キル・ビル』が誕生した。

今回の『ザ・ホール・ブラッディー・アフェア』では、『Vol.1』『Vol.2』を一本の映画として再編集。全編にわたる色調の調整、音楽・音響の変更、使用カットの再構成に加え、更にこれまで一度も公開されていなかったプロダクションI.Gによる新たなアニメーション・シークエンスも追加されているこれは単なる"Vol.1とVol.2の再上映"ではない。ファンにとっては知っているはずの『キル・ビル』に、もう一度、初めて出会う、未修者にとっては、傑作の定義が塗りかえられる。そんな新たな映画体験が待っている。

上映時間は、15分間のインターミッションを含む275分。『Vol.1』113分、『Vol.2』136分、計249分だった2部作からさらに尺を増し、約4時間半に及ぶ一大叙事詩として生まれ変わった。さらに映倫区分も R15+（15歳未満は観覧禁止）からR18＋（18歳未満は観覧禁止）に引き上げ。映画史に残る圧倒的な過激さとバイオレンス描写が話題となったVOL.1&VOL.2を超える過激なアクションシーンが期待される。そんな『キル・ビル』のすべてを一本の映画として浴びる275分は、まさに映画館でしか味わえない規格外の映画体験となる。

この度、本作のオリジナルTシャツ付きのムビチケ（映画鑑賞券）を11月6日より予約販売することが決定した。Tシャツのデザインは、日本版のポスタービジュアルに採用されたザ・ブライドの顔が黒地に大きく映し出さたものと、ザ・ブライド、オーレン・イシイ、ビル、そして毒ヘビ暗殺団（DiVAS）の姿が収められた白地と黒地の全3種。絵柄としては2種、これはどちらもアメリカ公開時にタランティーノ監修のもと「キル・ビル ザ・ホール・ブラッディー・アフェア」用に作られた新デザインである。

「キル・ビル」は社会現象にもなったその人気から、これまでに多種多様なグッズが製作、販売されてきたが、そのラインナップは玉石混交。残念ながら正規品ではないものも多数世の中には出回っているが、今回完成したのはもちろん、タランティーノお墨付きの正規品。キル・ビルファン、タランティーノファンにとっては垂涎の新グッズと言えよう。

このオリジナルTシャツ付きのムビチケは、GAGA★ONLINESTOREのみの販売で、数量限定。サイズは、S、M、L、XLの4種となっており、価格は各9,800円。商品発送は、2027年1月8日以降順次となる。

また、先日公開されたローカライズ版予告編（本国版をトレースしたもの）に続いて、日本オリジナル予告編が映画館で上映するものとして制作された。日本以外の公開国では予告編は劇場では上映されていない。今回、特別に日本だけはオリジナルで予告編を編集しタランティーノ監督が監修して完成させたものだ。テロップの「究極版」というワードはタランティーノ監督の発案で、『キル・ビル ザ・ホール・ブラッディー・アフェア』が『Vol１』と『Vol２』を単に繋げたリバイバル映画ではなく、当初構想し再構築された<一本の映画>であることを表現している。