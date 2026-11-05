リウ・イーウェイ主演のドラマ『彼女は薔薇』のDVD-BOX3発売を記念して（価格：17,600円）、同BOX3に収録される特典映像の一部がアジアエンタメ系YouTubeチャンネル「WELOVEK」にて公開された。

『彼女は薔薇』はヒロインが就職、結婚、出産を経験していく20代から40代の姿を描いており、年代ごとに登場する様々な男性との波乱万丈な恋愛模様が魅力のひとつ。ヒロインと恋に落ちる男性陣は、中国ドラマ界を代表する主演級のイケメン揃いだ。キャストの豪華さもあいまって配信前から大きな期待が寄せられ、その期待通り、配信直後から大きな反響があり、数々のテレビアワードで「年度優秀作品賞」などを受賞し中国内で高く評価された。

舞台は2001年7月13日、北京オリンピック招致の結果発表に沸く一日。関芝芝（グワン・ジージー）は、付き合って7年の恋人・周士輝（ジョウ・シーフイ）と、まさにこの日、婚姻届を提出するはずだった。ところが周士輝は、役所の窓口を前にして突然「結婚できない」と言い残し、その場から姿を消してしまう。あまりの衝撃にやけ酒をあおった関芝芝は、周士輝の親友であり同僚でもある黄振華（ホアン・ジェンホワ）の家に押しかけ、理由を聞かせてほしいと詰め寄る。そこで彼女がたどり着いたのは、思いもよらない真実だった。周士輝がうわ言のように繰り返していた「玫瑰（メイグイ）」という言葉は、他でもない黄振華の妹・黄亦玫（ホアン・イーメイ）のニックネームだったのだ。7年の歳月を共にした婚約者を捨ててまで、一人の女性に心を奪われた片思い男の運命は……。 玫瑰＝薔薇と呼ばれるヒロインの波乱に満ちた物語は、この予期せぬ婚約破棄から幕を開ける。

この度、DVD-BOX3発売を記念して、同BOX3に収録される特典映像の一部がアジアエンタメ系YouTubeチャンネル「WELOVEK」にて公開された。

1本目の映像で切り取られているのは、飛行機にダンス、絵画、ピアノ、ローラースケートにドラムまで、劇中で披露されたリウ・イーフェイ演じるホアン・イーメイの多才ぶりを支えた撮影の舞台裏。なかでもドラムの演奏シーンでは、堂々としたスティック捌きを見せるリウ・イーフェイに、師匠役として指導にあたったフー・ジアミンを演じるウォレス・フォが満足げな表情を浮かべ、思わず「僕が教える必要はなさそうだ」とこぼす一幕も。ピアノも練習を重ねるうちにみるみる滑らかな演奏に仕上がり、壁画シーンでは自由なタッチで気ままに描き始めたかと思えば、細部まで丁寧に筆を運ぶなど、本物のアーティストさながらの集中力を披露している。

2本目の映像では、本編には登場しない「もうひとつの三角関係」の撮影風景が明らかに。本編では、ケニー・リン扮するファン・シエウェンと美術展で待ち合わせるホアン・イーメイ（リウ・イーフェイ）が元恋人を思い出すという演出で描かれるシーンだが、実際の撮影現場には、ポン・グァンイン扮する幻のジュアン・グオドン役も立ち会い、3人が同じ画角に揃うというレアな瞬間が記録されていた。監督による立ち位置の説明に真剣に耳を傾けるキャスト陣。いざカメラが向くと、幻の存在であるはずのポン・グァンインが急いでフレームアウトしようとする姿にケニー・リンが思わず笑い出し、それを受けてもう一度、今度はゆっくりとはけるパターンでも撮影が行われることに。ゆっくり静かに立ち去ろうとするポン・グァンインの様子に、今度はリウ・イーフェイがツボにはまって笑いが止まらなくなるなど、終始和やかな空気に包まれた撮影現場の様子がうかがえる映像となっている。

9月2日のBOX1、10月7日のBOX2に続き、本日発売となったBOX3には、リウ・イーフェイ、ウォレス・フォ、レジーナ・ワン、リン・イーによるコメント映像や撮影メイキング、本国版の予告編といった特典が収録され、今回公開されたような制作現場の素顔をさらに深く楽しむことができる。あわせて本日より、U-NEXTにてTVOD先行独占配信もスタート。配信でも本作を楽しみたい方は、ぜひこの機会にチェックしてほしい。

黄亦玫を演じたリウ・イーフェイは、映画『ムーラン』（2020）やドラマ『夢華録』（2022）で日本でも高い人気を誇る。20代から40代までを生きるヒロインの、初恋や結婚、母としての顔まで含んだ波乱万丈な人生を、今回明らかになったような素顔ものぞかせながら体現している。ポン・グァンイン、ケニー・リンをはじめとする実力派俳優陣との恋愛模様、そしてアートに携わるヒロインらしい洗練された映像美に彩られた本作。撮影現場の温もりが伝わる今回の未公開映像を通して、作品への愛着がより一層深まりそうだ。

DVD-BOX1・2発売に続き、11月4日にはシリーズ最終巻となるBOX3が発売予定。BOX3には、リウ・イーフェイ、ウォレス・フォ、レジーナ・ワン、リン・イーによるコメント映像やメイキング、本国版の予告編といった特典も収録予定で、今回公開されたような制作現場の素顔をさらに深く味わえる内容となっている。さらには、11月4日からU-NEXTでのTVOD先行独占配信も決定した。是非配信でも本作を楽しんいただきたい。