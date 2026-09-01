心理ホラー『HOLE／ホール　呼び戻したら、戻れない』のティザーポスターと特報が公開

『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）のプロデューサー、ロイ・リーが放つ、"死者との再会"が喪失を抱えた者を破滅へ導く心理ホラー"Baghead"が邦題『HOLE／ホール 呼び戻したら、戻れない』（配給：ポニーキャニオン）として、2026年12月4日より新宿ピカデリーほか全国公開が決定した。この発表にあわせ、ティザーポスターと特報が公開となっている。
『HOLE／ホール 呼び戻したら、戻れない』は、「死者と二分間だけ会話できる」という設定のもと、"死者との再会"が喪失を抱えた者を破滅へ導く心理ホラー。
二分間という短い対話は慰めにもなれば、深い呪いにもなる。心の奥に押し込めてきた怒りや後悔、言えなかった言葉が、地下の湿った闇とともに静かに姿を現す。本作が照らし出すのは、恐怖だけでなく、喪失に囚われた人間の弱さ──取り返しのつかない想いが生む闇である。そしてその闇は、あなたの心にも忍び寄る。『ヘレディタリー／継承』（2018）『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』（2022）へと連なる、"恐怖と感情の両立"を追求する現代ホラーの系譜に、新たな悪夢が刻まれた。
この度公開されたティザービジュアルでは、薄暗い地下室のような空間で、頼りないライトに照らされた古びた椅子が2脚並べられ、"麻袋を被った謎の女"が、まるで何かを待つかのように、ただ静かに立ち尽くす異様な光景が広がっている。「もう一度会いたい──その願いは闇を招く」そう記された不穏なキャッチコピーとともに、女の背後には、すべてを呑み込むかのような漆黒の"穴"がぽっかりと口を開けていてーー。
あわせて公開となった特報映像では、「遺品を与える」「死者が憑依する」「制限時間2分」という不可解なルールが明かされるとともに、地下室に潜む謎の女に翻弄され、逃げ場を失っていく悪夢のような恐怖が映し出される。
■ストーリー
父の死後、異国ベルリンで古いパブ〈Queen's Head〉を相続したアイリス。疎遠だった父がなぜ自分を捨てたのか──その答えを求めて店を訪れた彼女は、地下に潜む "女"と、歴代のオーナーを呪縛してきた恐るべき秘密を知る。その"女" は、訪れた者の望む 死者の姿へと変わり、二分間だけ会話を許す存在。父の死の真相、受け継がれた呪い、そして再会への禁断の誘惑。過去と向き合うために開いたその扉は、もう閉じることができない。暗闇は、彼女を、そして観客をも逃がさない。
■出演者
アイリス：フレイヤ・アーラン
ニール：ジェレミー・アーヴァイン
ケイティ：ルビー・バーカー
オーエン：ピーター・マラン
"女"：アンネ・ミュラー
■スタッフ
製作総指揮：ロイ・リー
監督：アルベルト・コレドール
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