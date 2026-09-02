恐怖工房ブラムハウスが放つ話題の低予算ホラー映画『オブセッション 災愛』のデジタルプレミア配信（セル＆レンタル）が開始となった。

『オブセッション 災愛』は、恋愛感情と紙一重に存在する「オブセッション（執着）」を描き出す"ネオ・ロマンティック・ホラー"。監督を務めたのは、本作で長編デビューを果たしたカリー・バーカー。YouTubeで配信したスケッチ・コメディ動画で多くのフォロワーを獲得した新鋭クリエイターだ。製作には、ジェームズ・ハリス、ヘイリー・ニコール・ジョンソン、クリスチャン・マーキュリー、ロマン・ヴィアリスらが名を連ねる。

主人公の青年ベアを演じたのは、注目の俳優マイケル・ジョンストン。ヒロインのニッキーにはインディ・ナヴァレッテがキャスティングされた。ほかにクーパー・トムリンソン、メーガン・ローレス、エミー賞ノミネート俳優アンディ・リクターら実力派俳優も出演し、背筋も凍る演技を披露している。

特典映像として、監督のカリー・バーカーをはじめ、マイケル・ジョンストン、インディ・ナヴァレッテ、クーパー・トムリンソン、メーガン・ローレスらキャスト陣が語るメイキング映像と、カリー・バーカーによる本編音声解説を視聴できる。特典映像の有無は、配信サービスにより異なるのでご留意いただきたい。