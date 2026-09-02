恐怖工房ブラムハウスが放つ話題の低予算ホラー映画『オブセッション 災愛』のデジタルプレミア配信（セル＆レンタル）が開始となった。

  • ブラムハウス最新作『オブセッション 災愛』の入場者プレゼント配布第二弾が決定

    ブラムハウス最新作『オブセッション 災愛』の入場者プレゼント配布第二弾が決定

『オブセッション 災愛』は、恋愛感情と紙一重に存在する「オブセッション（執着）」を描き出す"ネオ・ロマンティック・ホラー"。監督を務めたのは、本作で長編デビューを果たしたカリー・バーカー。YouTubeで配信したスケッチ・コメディ動画で多くのフォロワーを獲得した新鋭クリエイターだ。製作には、ジェームズ・ハリス、ヘイリー・ニコール・ジョンソン、クリスチャン・マーキュリー、ロマン・ヴィアリスらが名を連ねる。

主人公の青年ベアを演じたのは、注目の俳優マイケル・ジョンストン。ヒロインのニッキーにはインディ・ナヴァレッテがキャスティングされた。ほかにクーパー・トムリンソン、メーガン・ローレス、エミー賞ノミネート俳優アンディ・リクターら実力派俳優も出演し、背筋も凍る演技を披露している。

特典映像として、監督のカリー・バーカーをはじめ、マイケル・ジョンストン、インディ・ナヴァレッテ、クーパー・トムリンソン、メーガン・ローレスらキャスト陣が語るメイキング映像と、カリー・バーカーによる本編音声解説を視聴できる。特典映像の有無は、配信サービスにより異なるのでご留意いただきたい。

■ストーリー
想い続けた彼女の心を掴むため、青年は禁じられた願いに手を伸ばす。「ワン・ウィッシュ・ウィロー」 ――その願いの代償、膨張する「愛」に襲われ、想像を絶する惨劇に呑み込まれていく。

■出演者
ベア：マイケル・ジョンストン
ニッキー：インディ・ナヴァレッテ
イアン：クーパー・トムリンソン
サラ：メーガン・ローレス

■スタッフ
監督／脚本：カリー・バーカー

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