サンドラ・ブロック×ニコール・キッドマンというハリウッドを代表する二大女優の豪華共演で話題を呼んだ映画『プラクティカル・マジック』の続編『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』（2026年11月27日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のロング予告が公開となった。

『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』は、1999年、サンドラ・ブロック×ニコール・キッドマン共演で話題となった『プラクティカル・マジック』の続編。オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、“自分たちが恋をした相手が必ず死ぬ”という呪いをかけられた魔女の姉妹、サリー（サンドラ・ブロック）、ジリアン（ニコール・キッドマン）が、家族の絆と愛で運命を切り開く物語。

監督を務めるのは、『未来を生きる君たちへ』（2010）で第83回アカデミー賞外国語映画賞を受賞したスサンネ・ビア。繊細でナチュラルな映像美で、独自の世界観を鮮やかに描き出す。オーウェンズ姉妹、そしてサリーの娘たちが【一族を襲う巨大な呪い】にパワフル＆マジカルに立ち向かう姿は、観る者に勇気と希望を与えてくれる。

この度、本作のロング予告が公開となった。朝の柔らかな光に包まれた港町を背景に、「姉妹の絆ほど強い魔法はない」「運命に導かれ、時に試されても、決して壊れることはない」――穏やかに響くその誓いの言葉から、映像は幕を開ける。相変わらず無邪気に姉をからかう奔放な妹の魔女ジリアン（ニコール・キッドマン）と、家族との平穏な暮らしを守ろうとする姉の魔女サリー（サンドラ・ブロック）。屋敷には大叔母たちや成長した娘たちが集い、かつての悪夢を乗り越えたかのような温かな時間が流れていた。

しかし、その平穏は残酷な形で破られる。「ママがよく話してたよね、恋をした人はみんな死ぬって」――ベッドの中で囁き合っていた娘たちの不安は現実となり、サリーの娘カイリー（ジョーイ・キング）が恋に落ちた青年が不慮の事故に見舞われてしまう。「本当に？ 彼は死ぬの？」と涙ながらに詰め寄る娘に対し、サリーは「本当よ。私たちは魔女、そして呪いも本物」と、隠し続けてきた血の宿命を告白する。

「私は信じない！」と激しく取り乱したカイリーは、一族の呪縛を解くために屋敷を飛び出し、単身ロンドンへ渡る。「あの子は闇に染まってしまう。力を合わせて助けなさい」という大叔母フラニーの叱咤を受け、「私とあなたの血をひとつに」と抱き合う魔女の姉妹、サリーとジリアン。ふたりは一族の血筋を継ぐ魔術研究の専門家（リー・ペイス）の力を借り、危険な魔術へと足を踏み入れていく娘を取り戻すため奔走する。

夜のロンドンを駆け抜け、古い石造りの城跡で燃え盛る炎、そして捕らわれた娘の悲痛な叫び。「あの子の気配すら感じない」と取り乱すサリーに、専門家は「君は自分の力を恐れている」と告げます。「恐ろしさを知ってるからよ。もし同じ力をあの子が得たなら、危険よ」――母としての葛藤と覚悟が、スサンネ・ビア監督ならではの繊細な心理描写と緊迫感あふれる映像の中で鮮烈に浮かび上がる。

「ジリー あなたは私が守る」――傷つき倒れながらも、サリーとジリアンが互いに伸ばした手のひらに宿る確かな光。誰かに救われるのを待つのではなく、愛する人を守るために自らの手で運命を切り拓いていく魔女たちの姿を捉えた緊張感あふれる映像となっている。





ハロウィン特別試写会の様子

また、10月30日のハロウィン前夜にハロウィン特別試写会が行われた。会場には作品の雰囲気をそのまま再現したフォトスポットも用意され、魔女、魔法といったキーワードでそれぞれ個性的なコスプレに身を包みこの特別な夜を楽しんでいる様子。サンドラ・ブロック、ニコール・キッドマンのファンだと公言するファンも参加しており、劇中の「魔女」の魅力に翻弄されている姿が窺えた。幅広い年代のファンが多く来場、まさに世代を超えて紡がれた本作の魅力に、映画情報サイトでの来場者の感想レビューも星4つの高評価が多く、満足度の高い特別試写会になった。





























