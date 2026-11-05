Prime Videoは、アーノルド・シュワルツェネッガーとアラン・リッチソンが共演するPrime Original映画『サンタクロースと魔法の袋』を、2026年12月2日より独占配信開始する。配信に先立ち、アクションと笑いが満載の日本版本予告映像に加え、ポスタービジュアルと場面写真が公開となった。

アーノルド・シュワルツェネッガー主演『サンタクロースと魔法の袋』が12月2日よりPrime Videoで配信

『サンタクロースと魔法の袋』は、サンタクロースの魔法の袋が盗まれたことをきっかけに、サンタと泥棒たちがクリスマスを救うため、前代未聞の強奪作戦に挑むアクション・アドベンチャー。

サンタクロース役を演じるのは、『ターミネーター』シリーズ（1984〜）などで知られるアーノルド・シュワルツェネッガー。1996年公開のクリスマス映画『ジングル・オール・ザ・ウェイ』以来、約30年ぶりにクリスマス映画に出演する。さらに、Prime Originalドラマ『リーチャー ～正義のアウトロー～』（2022〜）で主演を務めるアラン・リッチソンが泥棒のヴァンス役を演じ、異色のスター・コンビがクリスマスを救うために奔走する。

監督を務めるのは、映画『ヘアスプレー』（2007）などで知られるアダム・シャンクマン。スリル満点の強奪作戦に、クリスマスならではの温かさやユーモア、華やかな祝祭感を融合させた、新感覚のクリスマス・アクション・アドベンチャーを描き出す。

この度、配信に先立ち、アクションと笑いが満載の日本版本予告映像に加え、ポスタービジュアルと場面写真が公開となっている。