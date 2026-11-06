デヴィッド・リンチ監督『ブルーベルベット 4Kリマスター』の本ビジュアルが公開

デヴィッド・リンチ監督の代表作『ブルーベルベット』の日本初公開40周年を記念し、監督の没後2年を迎える2027年1月15日より、『ブルーベルベット 4Kリマスター』が全国順次公開となる（配給：ポルトレ、フィールドワークス）。この度、本ビジュアルが公開となった。また、公開劇場が22館へと拡大している。

『ブルーベルベット』は、美しい郊外の街と、そこに暮らす人々の内面に潜む欲望と暴力を描いたミステリー。平穏な日常の下に広がる異世界を映し出した本作は、後の『ツイン・ピークス』（1990〜2017）へとつながる、デヴィッド・リンチ独自の世界観を決定づけた作品として高く評価されている。主演はカイル・マクラクラン。イザベラ・ロッセリーニ、デニス・ホッパー、ローラ・ダーンらが共演。全米映画批評家協会賞では作品賞、監督賞、助演男優賞、撮影賞の4部門を受賞し、リンチ監督は第59回アカデミー賞監督賞にノミネートされた。

日本初公開40周年となる今回は、4Kデジタル修復版をもとに、国内初となる4K DCP上映を実現。青いベルベット、赤いカーテン、郊外の鮮烈な緑。作品を象徴する色彩と陰影が大きなスクリーンに立ち上がり、美しさと不穏さが同居するリンチの世界を、映画館で改めて体験できる特別な機会となる。

この度、本ビジュアルと、1987年の日本公開当時のビジュアルを使用したフライヤーが公開となった。あわせて、公開劇場の追加が発表となった。

フライヤー中面

新たな本ビジュアルには、フランク（デニス・ホッパー）、ドロシー（イザベラ・ロッセリーニ）、ジェフリー（カイル・マクラクラン）の姿と、青いベルベットに重なる大胆なタイトルロゴを配置。「美しい町では、悪夢がよく育つ。」というコピーとともに、作品に漂う美しさと不穏さを印象づける。

フライヤーの表紙には今回の本ビジュアルを、裏表紙には1987年の日本公開当時のビジュアルを使用。当時のビジュアルの公開日表記を2027年に更新し、表紙と裏表紙で40年の時をつなぐデザインに仕上げている。中面には、ジェフリーとドロシーを捉えた場面写真を見開きいっぱいに配置。場面写真や作品紹介を通じて、本作の美しくも不穏な世界へと誘う。フライヤーは、2026年11月13日（金）より公開劇場等で配布される。

また、これまで決まっていた劇場に加えて、札幌ではシアターキノにて順次公開。シネマリス神保町では2027年1月15日（金）より公開となる。北海道・東京・神奈川・愛知・大阪・京都・福岡など、上映劇場は随時拡大中とのことだ。