デヴィッド・リンチ監督『ブルーベルベット 4Kリマスター』の上映が決定

デヴィッド・リンチ監督の代表作『ブルーベルベット』の日本初公開40周年を記念し、監督の没後2年を迎える2027年1月15日より、『ブルーベルベット 4Kリマスター』が全国順次公開となる（配給：ポルトレ、フィールドワークス）。これにあわせて、本作の物語のはじまりを追体験できる公式サイトと公式SNSがオープンした。

『ブルーベルベット』は、美しい郊外の街と、そこに暮らす人々の内面に潜む欲望と暴力を描いたミステリー。平穏な日常の下に広がる異世界を映し出した本作は、後の『ツイン・ピークス』（1990〜2017）へとつながる、デヴィッド・リンチ独自の世界観を決定づけた作品として高く評価されている。主演はカイル・マクラクラン。イザベラ・ロッセリーニ、デニス・ホッパー、ローラ・ダーンらが共演。全米映画批評家協会賞では作品賞、監督賞、助演男優賞、撮影賞の4部門を受賞し、リンチ監督は第59回アカデミー賞監督賞にノミネートされた。

日本初公開40周年となる今回は、4Kデジタル修復版をもとに、国内初となる4K DCP上映を実現。青いベルベット、赤いカーテン、郊外の鮮烈な緑。作品を象徴する色彩と陰影が大きなスクリーンに立ち上がり、美しさと不穏さが同居するリンチの世界を、映画館で改めて体験できる特別な機会となる。

オープンした公式サイトは、主人公ジェフリーが草むらで人間の耳を発見し、街の闇へ足を踏み入れていく物語をモチーフにした、体験型になっている。画面に並ぶさまざまな「耳」から気になる一枚を選ぶと、ある選択をきっかけに『ブルーベルベット』の世界へと導かれるという仕組みだ。また、XとInstagramの公式アカウントもオープンした。あわせてチェックいただきたい。