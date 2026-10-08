ジム・ジャームッシュの6年ぶりの新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』（2026年11月20日公開 配給：NOROSHI ギャガ）の公開にあわせて、ジャームッシュ作品の特集上映『ジム・ジャームッシュ レトロスペクティブ 2026』の開催が決定した。

特集上映『ジム・ジャームッシュ レトロスペクティブ 2026』の開催が決定

『ファーザー マザー シスター ブラザー』は、『ナイト・ オン・ザ・プラネット』（1991）『コーヒー&シガレッツ』（2003）を彷彿とさせる、ニュージャージー、 ダブリン、パリと異なる都市を舞台にした3部構成の物語。描かれるのは久しぶりに顔を合わせる3組の親子・家族と、そのひと時。紅茶片手にテーブルを囲み、近況を語らう一見何気ない家族の会話に漂うのは、かみ合わない、ぎこちない、いたたまれない――時間。 家族とはいえ言わなかったこと、言えなかったことが、知らないまま積み重なってきた時間が、会話の隙間から少しずつ浮かび上がり、次第にそれぞれの人生が豊かに立ち上がっていく。

ジャームッシュならではのオフビートなリズム、その中で交わされる絶妙なユーモア、 洒脱なムードを薫らせる音楽、そして印象的なヴィンテージカー。細部に至るまで「ジャームッシュ印」に満ちあふれた一本だ。出演には、「ジャームッシュ組」のトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、ケイト・ブランシェットをはじめ、シャーロット・ランプリングやヴィッキー・クリープスら新たな顔ぶれも加わり、巨匠のもとに豪華スターが集結した。

本作は、第82回ヴェネチア国際映画祭にて最高賞〈金獅子賞〉を受賞しているが、意外にも三大映画祭での最高賞受賞は自身初となる。

この度、本作の公開にあわせて、ジャームッシュ作品の特集上映『ジム・ジャームッシュ レトロスペクティブ 2026』の開催が決定した。上映作品は、『ストレンジャー・ザン・パラダイス』（1984）、『ダウン・バイ・ロ―』（1986）、『ミステリー・トレイン』（1989）、『ナイト・オン・ザ・プラネット』（1991）、『パターソン』（2016）の5本。初期から近年までの傑作が並ぶ。

この発表にあわせて、特集上映のビジュアルが公開になっている。ウィノナ・ライダー演じるキュートなタクシードライバーを映し出した『ナイト・オン・ザ・プラネット』をメインとしたデザインは大島依提亜によるもの。日本を代表するグラフィックデザイナーとして数多くのジャームッシュ作品を手掛けてきた大島氏のこだわりにも注目だ。特集上映『ジム・ジャームッシュ レトロスペクティブ 2026』は2026年11月13日より、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開予定となっている。