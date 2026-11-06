『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン3の本予告とキービジュアルが公開

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニープラスにて、ベストセラー小説を実写化したオリジナルドラマシリーズ『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン3を2026年11月20日より独占配信する。この発表にあわせ、本予告とキービジュアルが公開となった。
『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』は、エドガー賞受賞作家リック・リオーダンによって執筆されたベストセラー小説シリーズを実写化したオリジナルドラマシリーズ。人間の母と神「ポセイドン」を父に持つ人と神のハーフ（デミゴッド）であるパーシー・ジャクソン（ウォーカー・スコーベル）が、家族や仲間を救うため、そして時には世界を救うため、様々な試練や困難が待ち受ける「冒険の旅（クエスト）」に挑む姿を描く、大人気神話スペクタクル。
シーズン1では、ゼウスの最強の武器である＜雷撃＞を取り戻し、オリンポスの神々の全面戦争を食い止めたパーシー。続くシーズン2では、デミゴッドの仲間たちが暮らす「訓練所」の危機を救うべく、あらゆる傷を癒やすことができる＜金の羊毛＞を探す旅へ向かった。
新章では、原作小説シリーズの第3巻「タイタンの呪い（The Titan's Curse）」を初めて映像化。これまでの壮大な冒険を経て、ともに冒険を続けてきた仲間、アナベス（リア・サヴァ・ジェフリーズ）の存在が、いかに自分にとって大切で不可欠かを学んだパーシー。そんなアナベスが邪神クロノスの勢力に捕らわれたとき、パーシーは彼女を救い出すため、これまで以上に危険な旅へと足を踏み出すこととなる。鎖に繋がれた女神を解放し、タイタンの呪いに立ち向かい、オリンポスの崩壊を阻止しなければならないパーシー。彼は、親友のグローバーをはじめ、思いがけない新たな仲間たちと共に、恐ろしい結末を孕む「大いなる予言」に挑んでいくこととなる。
今回、公開されたのは、そんなパーシーに待ち受ける壮絶な試練の数々を想起させる、本予告映像とキービジュアル。クロノスの軍勢やタイタン、巨人・タロスなど、強大な試練にパーシーはどのように立ち向かっていくのか。そして、パーシーは、タレイアら仲間達と共に、アナベスを救い出し、世界を救うことができるのか――。本予告には、主演のウォーカー・スコーベルや、リア・サヴァ・ジェフリーズ、グローバー役のアーヤン・シムハドリらメインキャストに加え、これまでのシリーズにもヘルメス役で登場した、作曲家であり俳優のリン・マニュエル・ミランダ。そして、新キャストとしてディズニー・アニメーション『ムーラン』（1998）や、マーベル・スタジオドラマ『エージェント・オブ・シールド』シリーズ（2013〜2021）でも知られるミンナ・ウェンもヘラ役として登場している。
今作は原作者のリック・リオーダンと、前シーズンから引き続きジョナサン・E・スタインバーグがクリエイターを務め、ジョナサン・E・スタインバーグは、ダン・ショッツとクレイグ・シルバースタインと共にエグゼクティブ・プロデューサーを担当。リック・リオーダン、レベッカ・リオーダン、ゴッサム・グループのエレン・ゴールドスミス＝ヴェインとジェレミー・ベル、バート・サルケ、ジェームズ・ボビン、ジム・ロウ、アルバート・キム、サラ・ワトソン、タマラ・ベッカー＝ウィルキンソンもエグゼクティブ・プロデューサーとして参加。ジェット・ウィルキンソンは、シーズン最後の2エピソードでエグゼクティブ・プロデューサーを務めている。
11月20日の初回は2話配信で、それ以降毎週金曜に2話ずつ配信（全8話）となる。
■ストーリー
アナベスがクロノスの勢力に捕らわれ、パーシーは彼女を救うために危険な旅へと赴くことに。彼は鎖につながれた女神を開放し、タイタンの呪いに立ち向かってオリンポス崩壊の引き金となる事態を阻止しなければならない。グローバーと共に思いがけない面々を仲間に加えながら、パーシーは恐るべき結末をはらむ大いなる予言に挑む。
■出演者（役名：俳優名）
パーシー・ジャクソン：ウォーカー・スコーベル
アナベス・チェイス：リア・サヴァ・ジェフリーズ
グローバー・アンダーウッド：アーヤン・シムハドリ
ルーク・キャステラン：チャーリー・ブッシュネル
タリア・グレース：タマラ・スマート
ニコ・ディ・アンジェロ：リーヴァイ・クリソプロス
ヘルメス：リン・マニュエル・ミランダ
ヘラ：ミンナ・ウェン
■スタッフ
企画・制作：リック・リオーダン、ジョナサン・Ｅ・スタインバーグ
エグゼクティブ・プロデューサー：ジョナサン・E・スタインバーグ、ダン・ショッツ、クレイグ・シルバースタイン、リック・リオーダン、レベッカ・リオーダン、エレン・ゴールドスミス＝ヴェイン、ジェレミー・ベル、バート・サルケ、ジェームズ・ボビン、ジム・ロウ、アルバート・キム、サラ・ワトソン、タマラ・ベッカー＝ウィルキンソン
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