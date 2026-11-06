『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン3の本予告とキービジュアルが公開

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニープラスにて、ベストセラー小説を実写化したオリジナルドラマシリーズ『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン3を2026年11月20日より独占配信する。この発表にあわせ、本予告とキービジュアルが公開となった。

『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』は、エドガー賞受賞作家リック・リオーダンによって執筆されたベストセラー小説シリーズを実写化したオリジナルドラマシリーズ。人間の母と神「ポセイドン」を父に持つ人と神のハーフ（デミゴッド）であるパーシー・ジャクソン（ウォーカー・スコーベル）が、家族や仲間を救うため、そして時には世界を救うため、様々な試練や困難が待ち受ける「冒険の旅（クエスト）」に挑む姿を描く、大人気神話スペクタクル。

シーズン1では、ゼウスの最強の武器である＜雷撃＞を取り戻し、オリンポスの神々の全面戦争を食い止めたパーシー。続くシーズン2では、デミゴッドの仲間たちが暮らす「訓練所」の危機を救うべく、あらゆる傷を癒やすことができる＜金の羊毛＞を探す旅へ向かった。

新章では、原作小説シリーズの第3巻「タイタンの呪い（The Titan's Curse）」を初めて映像化。これまでの壮大な冒険を経て、ともに冒険を続けてきた仲間、アナベス（リア・サヴァ・ジェフリーズ）の存在が、いかに自分にとって大切で不可欠かを学んだパーシー。そんなアナベスが邪神クロノスの勢力に捕らわれたとき、パーシーは彼女を救い出すため、これまで以上に危険な旅へと足を踏み出すこととなる。鎖に繋がれた女神を解放し、タイタンの呪いに立ち向かい、オリンポスの崩壊を阻止しなければならないパーシー。彼は、親友のグローバーをはじめ、思いがけない新たな仲間たちと共に、恐ろしい結末を孕む「大いなる予言」に挑んでいくこととなる。

今回、公開されたのは、そんなパーシーに待ち受ける壮絶な試練の数々を想起させる、本予告映像とキービジュアル。クロノスの軍勢やタイタン、巨人・タロスなど、強大な試練にパーシーはどのように立ち向かっていくのか。そして、パーシーは、タレイアら仲間達と共に、アナベスを救い出し、世界を救うことができるのか――。本予告には、主演のウォーカー・スコーベルや、リア・サヴァ・ジェフリーズ、グローバー役のアーヤン・シムハドリらメインキャストに加え、これまでのシリーズにもヘルメス役で登場した、作曲家であり俳優のリン・マニュエル・ミランダ。そして、新キャストとしてディズニー・アニメーション『ムーラン』（1998）や、マーベル・スタジオドラマ『エージェント・オブ・シールド』シリーズ（2013〜2021）でも知られるミンナ・ウェンもヘラ役として登場している。

今作は原作者のリック・リオーダンと、前シーズンから引き続きジョナサン・E・スタインバーグがクリエイターを務め、ジョナサン・E・スタインバーグは、ダン・ショッツとクレイグ・シルバースタインと共にエグゼクティブ・プロデューサーを担当。リック・リオーダン、レベッカ・リオーダン、ゴッサム・グループのエレン・ゴールドスミス＝ヴェインとジェレミー・ベル、バート・サルケ、ジェームズ・ボビン、ジム・ロウ、アルバート・キム、サラ・ワトソン、タマラ・ベッカー＝ウィルキンソンもエグゼクティブ・プロデューサーとして参加。ジェット・ウィルキンソンは、シーズン最後の2エピソードでエグゼクティブ・プロデューサーを務めている。

11月20日の初回は2話配信で、それ以降毎週金曜に2話ずつ配信（全8話）となる。