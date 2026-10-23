デヴィッド・リンチ監督『ブルーベルベット 4Kリマスター』の上映館が発表

デヴィッド・リンチ監督の代表作『ブルーベルベット』の日本初公開40周年を記念し、監督の没後2年を迎える2027年1月15日より、『ブルーベルベット 4Kリマスター』が全国順次公開となる（配給：ポルトレ、フィールドワークス）。この度、上映が決定した劇場19館が発表となった。

『ブルーベルベット』は、美しい郊外の街と、そこに暮らす人々の内面に潜む欲望と暴力を描いたミステリー。平穏な日常の下に広がる異世界を映し出した本作は、後の『ツイン・ピークス』（1990〜2017）へとつながる、デヴィッド・リンチ独自の世界観を決定づけた作品として高く評価されている。主演はカイル・マクラクラン。イザベラ・ロッセリーニ、デニス・ホッパー、ローラ・ダーンらが共演。全米映画批評家協会賞では作品賞、監督賞、助演男優賞、撮影賞の4部門を受賞し、リンチ監督は第59回アカデミー賞監督賞にノミネートされた。

日本初公開40周年となる今回は、4Kデジタル修復版をもとに、国内初となる4K DCP上映を実現。青いベルベット、赤いカーテン、郊外の鮮烈な緑。作品を象徴する色彩と陰影が大きなスクリーンに立ち上がり、美しさと不穏さが同居するリンチの世界を、映画館で改めて体験できる特別な機会となる。

この度、上映が決定した劇場19館が発表となった。公開劇場は以下の通り。

【公開劇場一覧】

■2027年1月15日（金）公開／13劇場

［東京］TOHOシネマズ日比谷、渋谷ホワイトシネクイント、キノシネマ新宿、アップリンク吉祥寺

［神奈川］キノシネマ横浜みなとみらい

［長野］上田映劇

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ

［大阪］TOHOシネマズなんば、大阪ステーションシティシネマ

［京都］京都シネマ

［佐賀］シアターシエマ

［福岡］KBCシネマ

［沖縄］桜坂劇場

■2027年1月16日（土）公開／1劇場

［埼玉］川越スカラ座

■順次公開／5劇場

［静岡］シネ・ギャラリー

［長野］長野相生座・ロキシー

［岡山］シネマ・クレール

［広島］サロンシネマ

［大分］シネマ5



なお、上映環境により、2K上映となる劇場がある。各劇場の公開日・上映スケジュール、先述の上映環境は、公式サイトおよび各劇場の案内を確認していただきたい。また、全国公開に先駆け、愛媛県松山市のシネマルナティックで特別先行上映を実施する。2026年11月24日に閉館を迎える同館で、11月21日（土）・22日（日）・23日（月・祝）の3日間、本作を上映する（特別先行上映は、本公開の19劇場には含まれない）。