2026年1月6日に70歳の生涯を閉じたタル・ベーラ。その死から一年、初公開以来、長らく日本では観ることが叶わなかった『倫敦から来た男』の初のデジタル版でのリバイバル公開と、長編6作を一挙上映する特集上映「タル・ベーラ 凝視せよ、抵抗せよ」（配給：ビターズ・エンド）が、2026年12月19日よりシアター・イメージフォーラムほかにて開催されることが決定した。この発表にあわせ、『倫敦から来た男』の新ポスタービジュアルと特集上映ビジュアルが公開になっている。

タル・ベーラ Photo by Marton Perlaki

今回上映されるのは、『倫敦から来た男』に加えて、映画史において伝説となっている7時間18分の『サタンタンゴ』、ノーベル文学賞受賞のクラスナホルカイ・ラースローと初めて組んだ『ダムネーション/天罰』、フィルモグラフィの中でも最もラディカルな『ヴェルクマイスター・ハーモニー』、ジョン・カサヴェテスを彷彿とさせるドキュメンタリータッチのデビュー作『ファミリー・ネスト』、珍しいカラー作品『アウトサイダー』の6作品となる。

一貫して、人を凝視し、型にはまることを拒絶し、世界に抗ってきたタル・ベーラ。その訃報は世界を駆け巡り、SNSは瞬く間に数多くの悼む声で溢れた。それは、作り上げてきた作品の影響と存在の大きさを改めて知らしめるものであった。今回の特集上映は、その唯一無比の世界を是非スクリーンで体感できる貴重な機会となる。

『倫敦から来た男』の新ポスタービジュアル

特集上映ビジュアル

この度公開された『倫敦から来た男』の新ポスタービジュアルは、漆黒の海に浮かぶボートに佇む、1人の男の姿と「漆黒の闇が欲望を掻き立てる」というコピーが、これから始まる破滅へ向かう物語を予感させる鮮烈なものとなっている。まさに推理小説家ジョルジュ・シムノンの同名小説を映画化した"ノワール・ミステリー"に相応しい雰囲気を醸し出している。

あわせて公開となった特集上映のポスタービジュアルは、ジム・ジャームッシュ、ガス・ヴァン・サントなどを驚嘆させ、世界に衝撃を与えた記念碑的作品『ヴェルクマイスター・ハーモニー』の一場面をベースにし、漆黒の中に浮かび上がる、主人公ヤーノシュの横顔と"見世物のクジラの目"、そして「凝視せよ、抵抗せよ」という深紅の文字の特集タイトルが強烈な印象を残すものとなっている。