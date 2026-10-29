韓国歴史ドラマ『王と生きる男』の本予告とメインビジュアルが公開

韓国映画歴代興行収入No1を記録し、観客動員1,692万人を突破した歴史ドラマ『王と生きる男』（2027年1月8日公開 配給：KADOKAWA、KADOKAWA Kプラス）の本予告とメインビジュアルが公開となった。また、ムビチケ前売券（オンライン）の発売もアナウンスされている。

『王と生きる男』は、1457年の朝鮮を舞台に、クーデターによって王位を追われた悲劇の若き王と、流刑地の番人となった村長が、身分を超えて育む友情と絆を描いた物語。

流刑地の村長オム・フンドを演じるのは、『ベテラン』（2015）や『破墓／パミョ』（2024）などのヒット作に出演するユ・ヘジン。そして、王位を追われ流刑となった第6代王イ・ホンウィを演じるのは、『PRODUCE101 シーズン2』（2017）を経てWanna Oneとしてデビューし、『弱いヒーロー』シリーズ（2022〜）でも注目を集めたパク・ジフン。さらに、ユ・ジテ、チョン・ミドら実力派キャストが集結した。監督を務めるのは、『リバウンド』（2023）、『記憶の夜』（2017）など幅広いジャンルを手掛けてきたチャン・ハンジュン。史実をベースに、壮大なスケールで物語を描き出す。今年5月に開催された百想芸術大賞では、主演のユ・ヘジンが映画部門大賞を受賞したほか、パク・ジフンが新人演技賞・人気賞に輝くなど計4冠を達成している。

この度公開された予告映像は、高官の流刑地となれば村が潤うと考え、貧しい村の立て直しに意気込む村長オム・フンド（ユ・ヘジン）の姿から始まる。しかし、現れたのは高官ではなく、王位を追われた第6代王イ・ホンウィ（パク・ジフン）だった—。思いがけない出会いを果たした二人は、最初は互いに距離があったものの、共に食卓を囲み、笑い合う日々を通じて、少しずつ心を通わせていく。

しかし、そんな穏やかな日々に暗雲が立ち込める。ホンウィ追放の首謀者であるハン・ミョンフェ（ユ・ジテ）が、「流刑の王と通じる者は、全員死すべきである」と宣言。ホンウィの復権を阻止し、周囲から孤立させようと策を巡らせる。一方、ホンウィの叔父・錦城大君（イ・ジュニョク）は、ホンウィを再び王位へと戻すべく仲間を集め、出陣の準備を進めていた。「もう私のせいで愛する友を失いたくない」と涙ながらに語るホンウィに、フンドは「私もその中にいますか？」と問いかける。

購入特典のオリジナルスマホ壁紙のサンプル

あわせて公開されたメインビジュアルには、にっこりとほほ笑むオム・フンドと、王の装束をまとったイ・ホンウィの姿が描かれる。二人の横には「喜んで、友になろう」という言葉が添えられ、互いを大切に思う二人の温かな関係性を印象づけている。身分も境遇も異なる二人が育む友情と絆、その行く末をぜひ劇場で見届けてほしい。

さらに、ムビチケ前売券（オンライン）発売もアナウンスされた。2026年10月30日からの販売で、価格は1,600円。購入特典として、オリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。販売期間は、2027年1月7日まで。なお、劇場での販売（カード）は行われない。詳細は公式サイトをチェックしていただきたい。