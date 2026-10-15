韓国歴史ドラマ『王と生きる男』の場面写真8点が公開

韓国映画歴代興行収入No1を記録し、観客動員1,692万人を突破した歴史ドラマ『王と生きる男』（2027年1月8日公開 配給：KADOKAWA、KADOKAWA Kプラス）の場面写真8点が公開となった。

『王と生きる男』は、1457年の朝鮮を舞台に、クーデターによって王位を追われた悲劇の若き王と、流刑地の番人となった村長が、身分を超えて育む友情と絆を描いた物語。

流刑地の村長オム・フンドを演じるのは、『ベテラン』（2015）や『破墓／パミョ』（2024）などのヒット作に出演するユ・ヘジン。そして、王位を追われ流刑となった第6代王イ・ホンウィを演じるのは、『PRODUCE101 シーズン2』（2017）を経てWanna Oneとしてデビューし、『弱いヒーロー』シリーズ（2022〜）でも注目を集めたパク・ジフン。さらに、ユ・ジテ、チョン・ミドら実力派キャストが集結した。監督を務めるのは、『リバウンド』（2023）、『記憶の夜』（2017）など幅広いジャンルを手掛けてきたチャン・ハンジュン。史実をベースに、壮大なスケールで物語を描き出す。今年5月に開催された百想芸術大賞では、主演のユ・ヘジンが映画部門大賞を受賞したほか、パク・ジフンが新人演技賞・人気賞に輝くなど計4冠を達成している。

この度公開された場面写真には、王位を追われて流刑となった第6代王イ・ホンウィ（パク・ジフン）と、村を豊かにするために奮闘する村長オム・フンド（ユ・ヘジン）をはじめ、物語を彩る登場人物たちの姿が収められている。

イ・ホンウィ追放の首謀者であるハン・ミョンフェ（ユ・ジテ）は、圧倒的な威圧感を漂わせ、険しい表情で臣下たちにイ・ホンウィの動向を注視するよう命じる。幼いころからイ・ホンウィに仕えてきた宮女メファ（チョン・ミド）は、過酷な流刑地でも献身的に寄り添い、オム・フンドには警戒のまなざしを向ける。そしてイ・ホンウィの叔父・錦城大君（イ・ジュニョク）は、甥の復権を願うかのように鋭い眼光で観る者を惹きつける。

物語の中心となる村長オム・フンドは、流刑地となって豊かになった別の村を目の当たりにし、貧しい自分の村を立て直そうと、流刑となった高官の受け入れを申し出る。場面写真には、村がどれほど潤うかを村人へ熱弁する姿のほか、受け入れ準備に奔走する村人をよそに、一人足を組んで優雅に果物を頬張るコミカルな姿も収められている。一方、イ・ホンウィは忠誠を誓う臣下を従えながらも、自らの行く末に絶望し、不安を募らせる弱々しい姿を見せる。さらに、真剣な表情で何かを書き綴る姿も到着した。

そして村での交流を重ねた番人オム・フンドと王イ・ホンウィが、静けさに包まれた夕闇の森の中で対峙し、まっすぐに視線を交わす一枚も解禁。立場や境遇を超えた二人の深い信頼と絆を感じさせる。それぞれの思惑が交錯する中、二人を待ち受ける運命とは――。本編への期待が高まる場面写真となっている。