オーストリアで実際に起きた殺人鬼ヴェルナー・クニーセクによる一家惨殺事件を映画化した『アングスト／不安 4K』（配給：アンプラグド）の公開日が、2026年11月6日よりシネマート新宿ほか全国順次公開となることが決定、新ポスタービジュアルと新予告編も上映開始約2週間前に緊急不安公開となった。

『アングスト／不安 4K』は、1980年にオーストリアで実際に起きた殺人鬼ヴェルナー・クニーセクによる一家惨殺事件を映画化。刑務所出所後の殺人鬼が感じる不安やプレッシャーによる異様な行動と心理状態を凶暴かつ冷酷非情なタッチと斬新なカメラワークを用いて表現。殺人鬼自身のモノローグで綴る構造や全編に徹底された陰鬱なトーンなど、作品自体が「異常」であり、他に類を見ない芸術性を発揮した衝撃的作品である。

アメリカの映画サイト"Taste of Cinema"が選ぶ「史上最もダークなシリアルキラー映画」では、『ヘンリー』（1986）、『セブン』（1995）、『ハウス・ジャック・ビルト』（2018）などを抑え、堂々の1位を獲得している。広義で「おそろしい映画」としては、『悪魔のいけにえ』（1974）が放つ存在感と同次元で語られ、世界的に唯一無二の傑作として捉えられている。ギャスパー・ノエ監督も「60回は観た」と公言し、『CLIMAX クライマックス』（1918）、『カルネ』（1994）などの自身の作品でもオマージュを捧げたという。しかし、83年公開当時はそのショッキングすぎる凄まじい内容により本国オーストリアでは1週間で上映打ち切り、他ヨーロッパでも上映禁止、イギリスとドイツではビデオの発売も禁止。アメリカではXXX指定を受けて配給会社が逃げたという。日本でも劇場公開されず『鮮血と絶叫のメロディー／引き裂かれた夜』というタイトルで1988年にレンタル用VHSが発売されたが、世の中に出回った数は極少、ほぼ誰にも観られることなく地下に埋もれ、以降観たくても観られない作品となっていた。そして2020年、新型コロナウイルス感染症による混沌とした社会情勢のなかで突如、日本劇場初公開。異様な興奮状態にある主人公Kの様相が公開前から注目を集め、予告編に良かれと思いスタッフが入れた愛らしい犬が「犬は無事なのか？」「犬の安否が心配」とSNSの愛犬家たちの不安を煽ってしまうという事態が発生。公開初週には、シネマート新宿とシネマート心斎橋にて14回連続満席の大ヒットスタートを記録した。

監督は、殺人鬼の心理を探るという崇高な野心のもと全額自費で本作を製作したジェラルド・カーグル。本作はその唯一の監督作品である。観る者を冷徹な世界へ誘う、不穏なエレクトロサウンドを手掛けたのは、元タンジェリン・ドリーム、アシュ・ラ・テンペルの作曲家クラウス・シュルツ。また、殺人鬼が内に秘めた「不安」をアーティスティックなカメラワークで映し出したのは、アカデミー賞最優秀短編アニメ賞を獲得した『タンゴ』（1981）やジョン・レノン、ミック・ジャガーらのMVで知られる世界的な映像作家ズビグニェフ・リプチンスキ。

今回の4Kレストア素材は、ジェラルド・カーグル監督がオーストリア映画アーカイヴからの長年に渡る本作への熱意と復元の申し出を受けて実現したもの。カーグル監督監修のもと、傷やノイズの軽減はもちろんのこと、画面の揺れを安定させ、色彩の調整やコントラストを改善させた。この4K素材での日本公開のため、本作の権利者であるカーグル監督が自ら本編素材を手配することになっていたが、月日が経過してもなかなか届かず、全関係者は文字通り不安に包まれていた。そしてついに先日、無事に本編素材が到着。異常な緊張感のなか、異常な速度で公開準備を進め、ついに緊急不安公開に至った。

今回公開となった新ポスタービジュアルは、『U・ボート』（1981）、『アンダーワールド（2003）の俳優アーウィン・レダー扮する殺人鬼Kの見開かれた目と、得体のしれない慄きに満ちた表情を切り取った1枚。左に添えられた「俺の衝動を ふたたび解き放つ もう手遅れだ」というコピーには、刑務所を出所したばかりのKの心境と、4Kレストアでの帰還、そして殺人鬼を解き放ってしまったことと、このタイミングでの情報公開という二重の意味の手遅れぶりが凝縮されている。新予告編には、鮮やかにレストアされた今回の映像が使用されており、【連続殺人鬼映画・家屋侵入物の最高峰】という本作の立ち位置も示されている。初公開時に引き続いて予告編を編集した映像編集者からは「久しぶりに観たところ、近頃頻発している家屋侵入事件と重なり相当恐ろしく感じた」というコメントが寄せられた。

果たしてこの情報が人々に行き届くのか、劇場に人が来るのか、画質が向上することでますます生々しさと凶暴性が増してしまった本作を観た人々の精神は大丈夫なのか、等々の不安しかない不安だらけの公開となる予定だ。