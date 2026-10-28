『コントが始まる』の韓国リメイク版『熱いさよなら』がU-NEXTで独占見放題配信決定

U-NEXTは、2021年に日本テレビ系で放送された『コントが始まる』を韓国でリメイクした青春ドラマ『熱いさよなら』を、U-NEXTオリジナルとして2026年11月11日より、日本初・本国同時で独占見放題配信する。

『熱いさよなら』は、2021年に日本テレビ系で放送された『コントが始まる』を韓国でリメイクした青春ドラマ。夢を追い続けてきた無名のお笑いトリオが、夢に区切りをつけて新たな一歩を踏み出すまでを、ユーモアと温かなまなざしで描く。

お笑いトリオ「アスラ」のリーダーで、人生の岐路に立つカン・テグ役を演じるのは、ラブコメディ『最愛の社員 -My Bias, My Boss-』（2026）で主演を務め、存在感を示したカン・フン。トリオを支える大黒柱として、仲間とともに夢の終わりと向き合う。トリオきっての芸達者で、10年間交際を続ける恋人との関係にも揺れるキム・ナミル役には、チョ・ヒョンチョル。トリオのやりくりを担当する倹約家で、仲間には優しい一方、ほかの人には心を開きにくいハン・ジュンソ役を、キム・ジョンジンが演じる。

物語は、3人が正体不明の謎めいた女性と出会ったことをきっかけに動き出し、それぞれが自分の明日を探していく。「夢に全力を尽くした若者たちが、新たな明日を見つける物語」に注目いただきたい。

U-NEXTでは、本作を韓国放送と同日の2026年11月11日深夜（24：30）より、独占で見放題配信する。以降、毎週水・木曜日に最新話が更新される。