『クリスマス・キャロル/3人のゴーストたち』主演のジョニー・デップが演じた愛すべき奇矯キャラたちをプレイバック

チャールズ・ディケンズの小説「クリスマス・キャロル」をジョニー・デップ主演で映画化した『クリスマス・キャロル/3人のゴーストたち』（配給：東和ピクチャーズ・東宝）が、2026年11月13日（金）に全世界同時公開となる。今回は、主演のジョニー・デップが過去に演じた愛すべき奇矯キャラクターたちをストーリーとともに振り返ってみよう。

『クリスマス・キャロル/3人のゴーストたち』は、チャールズ・ディケンズの小説「クリスマス・キャロル」をジョニー・デップ主演で映画化。キャリア史上「もっとも醜い男」エベネーザ・スクルージを演じる。富豪でお金しか信用できない守銭奴のスクルージは、クリスマスイブに現れた3人のゴーストに憑りつかれ、過去・現在・未来へとタイムリープする。時空を旅した先で、これまで辿ってきた"くだらない自分"を目の当たりにし、恐ろしい未来を突き付けられることで、何かに気づく。本作は、誰もが一度は経験している、そんな"しくじった人生"に贈る、ちょっと不思議なゴシックファンタジーだ。

ジョニー・デップという俳優を語るうえで欠かせないのが、"変わり者"を、ただの奇抜さで終わらせない表現力だ。見た目や言動は常識外れでも、その奥に「傷つきやすさ」や「純粋さ」を宿らせ、気づけば観客は彼らを愛せずにはいられない。

そこで今回は、ハリウッドの異端児ジョニー・デップが体現してきた「奇抜だけど愛おしいキャラクターたち」を、ストーリーとともに振り返ってみよう。

愛する人を"抱きしめたいのに抱きしめられない"切なさに胸が締め付けられる

『シザーハンズ』（1990）のエドワード

丘の上の屋敷でひっそり暮らしていた年老いた発明家は、たった一人で人造人間エドワード（ジョニー・デップ）を作っていたが、完成間近に急死。エドワードは"ハサミの手"のまま屋敷に取り残されてしまう。ある日、化粧品のセールスで訪れた女性ペグ（ダイアン・ウィースト）は彼を気の毒に思い家に連れて帰る。ペグの家で暮らし始めたエドワードは、ハサミの手を巧みに操るヘアカットや植木の剪定の才能で評判となり、やがて街の人気者に。だがその手は、触れたいと願うほど相手を傷つけてしまう危うさも抱えていた。そんな彼が、ペグの娘キム（ウィノナ・ライダー）に恋をしたとき、物語は"届かぬ想い"の痛みを深く刻んでいく――。 ぼさぼさの黒髪に血の気のない白い顔、ゴシック調の衣装、そしてハサミの手。一見、不気味さすら漂うエドワードを、ジョニー・デップは最小限の台詞と哀愁を帯びた眼差しだけで、触れ合えない孤独と優しさゆえの痛みを繊細に体現した。奇抜な設定を、誰もが共感できる"普遍的な愛の物語"へと昇華させた、キャリア屈指のハマり役だ。

一目見たら忘れない"奇妙さ"の奥に潜む、こじれた愛情と寂しさを体現

『チャーリーとチョコレート工場』（2005）のウィリー・ウォンカ

ロアルド・ダールの名作児童小説『チョコレート工場の秘密』を、ティム・バートン監督×ジョニー・デップの黄金タッグで映画化。世界一のチョコレート職人ウィリー・ウォンカ（ジョニー・デップ）が、自らの工場見学に5人の子供たちを招待する。扉の向こうに広がっていたのは、常識を軽々と飛び越える甘美で奇想天外な"夢の世界"。しかし、その楽園は、子供たちの無邪気な欲望を容赦なくあぶり出す。招かれた子供たちは次々と"自分の欲"によって脱落していき、最後に残るのは、極貧でも家族と笑い合いながら暮らす少年チャーリー（フレディ・ハイモア）。彼だけが、ウォンカの孤独の核心へそっと触れていく。 青白い顔にシルクハット、黒髪のおかっぱ頭――ひと目で脳裏に焼き付く強烈なビジュアルのウォンカを、ジョニー・デップは極端に風変わりでコミカルに演じきりながら、その奥に、他者とまっすぐ繋がれない不器用さと、埋められない愛情の欠落を滲ませる。笑えるのに、なぜか胸がきゅっと痛む。愛おしくも厄介な"こじれた大人"像を鮮烈に刻み付けた。

ふざけているのに目が離せない、"型破りな英雄像"

『パイレーツ・オブ・カリビアン／呪われた海賊たち』（2003）のジャック・スパロウ

港町ポート・ロイヤルを襲う海賊団により、総督の美しい娘エリザベス（キーラ・ナイトレイ）が連れ去られる。彼女を救うため海へ出た鍛冶屋の青年ウィル・ターナー（オーランド・ブルーム）の前に現れるのが、掴みどころのない男――キャプテン・ジャック・スパロウ（ジョニー・デップ）だ。冷酷なバルボッサ船長（ジェフリー・ラッシュ）に奪われた自分の船「ブラックパール号」を取り戻すため、呪われた財宝と"不死身"の海賊たちが絡む騒動へ、飄々と飛び込んでいく。 本シリーズを世界的大ヒットへ押し上げた最大の立役者こそ、ジョニー・デップが生み出した伝説の海賊ジャック・スパロウにほかならない。赤いバンダナにビーズを編み込んだドレッドヘア、アイラインが際立つ鋭い眼差し、陽に灼けた肌に揺れるアクセサリー――ボロボロの装いさえ"絵になる"佇まいで、危険な香りと色気を漂わせる。軽口とハッタリで笑わせながらも、土壇場で状況をひっくり返す機転、ふと覗く孤独の影まで滲ませ、胡散臭いのに憎めない唯一無比のヒーロー像を完成させた。

ひねくれ者なのに、なぜか憎めない。"愛嬌"がにじむ守銭奴

『クリスマス・キャロル／３人のゴーストたち』（11月13日全世界同時公開）のスクルージ

最新作『クリスマス・キャロル／３人のゴーストたち』でジョニー・デップが演じるエベネーザ・スクルージ（ジョニー・デップ）は、お金以外は信用しない、筋金入りのひねくれ者。募金を求める紳士を冷たく追い返し、他人の幸せを鼻で笑い、クリスマスさえ「無駄」と切り捨てる――まさに"嫌われ役"の代名詞だ。 ところが、ジョニー・デップが演じると不思議と、スクルージの毒気の奥に「人間臭さ」と「愛嬌」が見え隠れする。先だって解禁された予告編では、憎まれ口を叩きながらも、どこか憎めないリアクションが収められており、追い詰められていくほど、強がりが透けて見える。頑固さが滑稽さに転じる一瞬の間合い――その細やかなニュアンスが、スクルージをただの冷酷な守銭奴ではなく、"しくじった大人"としてチャーミングに見せていく。 クリスマスイブの夜、かつての共同経営者マーレイ（イアン・マッケラン）の亡霊による警告のあと、3人のゴーストが現れスクルージを過去・現在・未来へとタイムリープさせる。時空を旅した先で、スクルージを待ち受けるものとは？

誰もが経験したことのある、やり直したい過去や、取り消したい他人への振る舞い。気づけば観客は、スクルージを通して、いつの間にか自分自身の"しくじった人生"を投影してしまうはず。ひねくれ者なのに、どこか憎めない、ジョニー・デップならではの愛嬌が宿る、新しいスクルージの誕生に期待が高まる。

異端児ジョニー・デップと新進気鋭タイ・ウェスト監督、そして豪華実力派キャストが結集して贈る人間讃歌。醜く老いた守銭奴スクルージが辿る後悔と再生の物語は、この冬、忘れられない感動を届けてくれることだろう。