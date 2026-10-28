ジェラルド・バトラー主演『グリーンランド ―地球最後の希望―』の場面写真12点が公開

ジェラルド・バトラー主演『グリーンランド ―地球最後の2日間―』（2020）の続編『グリーンランド ―地球最後の希望―』（2027年1月1日公開 配給：クロックワークス）の場面写真12点が公開となった。

『グリーンランド ―地球最後の希望―』は、『グリーンランド ―地球最後の2日間―』の続編となるSFパニック。主演は『オペラ座の怪人』（2004）『300 〈スリーハンドレッド〉』（2006）など、アクション作品を中心に活躍する俳優ジェラルド・バトラー。前作に続き、家族を守るため、どんな困難にも立ち向かう強靭な父親ジョン・ギャリティを熱演する。妻アリソン役も前作に続き『デッドプール』シリーズ（2016〜）のモリーナ・バッカリン、息子ネイサン役には『ジョジョ・ラビット』（2019）のローマン・グリフィン・デイヴィスがキャスティングされている。監督は前作『グリーンランド』と『エンド・オブ・ステイツ』（2019）でもバトラーとタッグを組んだリック・ローマン・ウォーが続投。『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』（2015）、ドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』（2022〜）などを手掛けた映像チームがVFXで圧倒的なディザスターシーンの数々を解き放つ。

この度、荒廃した世界で＜約束の地＞を目指すギャリティー家の姿を捉えた場面12点が公開となった。場面写真では、荒廃した世界を生き抜こうとする一家の強い覚悟と絆が表現されている。シェルターの外に広がる光景に驚きを隠せないジョン（ジェラルド・バトラー）、シェルターのリーダーを務め人々を支えようとする妻・アリソン（モリーナ・バッカリン）、そして厳しい状況下でも楽しみを見つけようとする息子・ネイサン（ローマン・グリフィン・デイヴィス）。それぞれの姿から、過酷な環境でも懸命に生き抜こうともがく一家の様子が窺える。

さらに、巨大隕石が地球に衝突する瞬間やその影響で崩壊したオペラハウス、激しい雷を伴いながら圧倒的な勢いで迫りくる巨大な嵐など、自然の猛威を映し出すビジュアルも解禁。地球を一変させた災害に加え、新たに襲いかかる脅威が一家の行く手に立ちはだかる。＜約束の地＞への旅路では、今にも崩れ落ちそうな断崖に掛けられた梯子を必死に渡る人々や、そんな光景に恐怖で足がすくむネイサンをジョンとアリソンが力強く鼓舞する姿も。脱出用ボートの外に広がる光景に言葉を失う様子も捉えられており、旅の過酷さを感じさせる。

また、旅の途中で出会う少女カミーユ（ネリア・ヴァレリー・ダ・コスタ）や、＜約束の地＞の可能性を示唆するケイシー・アミナ博士（アンバー・ローズ・レヴァ）の姿も。極限の環境下で、人類最後の希望となる＜約束の地＞へ向けて進み出す家族とその人間模様にも注目だ。大迫力の映像とともに描かれる彼らの絆から目が離せない。