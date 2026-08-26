A24のスリラー『バックルームズ』の日本オリジナルTシャツの限定販売が決定

都市伝説から生まれたA24の話題作『バックルームズ』（2026年9月4日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）の日本オリジナルTシャツの限定販売が決定した。公開予定の各劇場および、東京ドームシティのプリズムホールで9月11日〜13日に開催されるイベント「東京ホラー特区!!」にて販売が行われる。

『バックルームズ』は、都市伝説とされていた空間"Backrooms"を舞台としたホラー映画。「ある日突然 "現実世界の裏側"へ外れ落ちてしまったら……？」 どこまでも続く⻩色い壁紙の部屋、終わりのない廊下。不自然な間取りと、意味を失い床に埋まった設置物。わずかに現実からズレている――そんな出口のない"リミナルスペース"で、観客は"最高密度の不安と恐怖"を体験することになる。

この度、映画の公開を記念して、出口のない"リミナルスペース"の世界観を表現した「A24公認『バックルームズ』日本オリジナルＴシャツ」を数量限定で販売する。TOHOシネマズ 日比谷をはじめ、各劇場で公開日より販売開始となるほか、東京ドームシティのプリズムホールで9月11日〜13日に開催されるイベント「東京ホラー特区!!」にてリアル販売も実施される。

デザインは【ウォールデザイン】と【イエローハズマットデザイン】の2種。【ウォールデザイン】は、出口のない"リミナルスペース"への入り口をモチーフに、テープ部分に特殊な加工を施し、本当にマスキングテープが貼ってあるようなツヤのある質感、立体感を演出している。ボディは定番のホワイト。【イエローハズマットデザイン】は、リミナルスペースに佇む黄色い防護服の男をモチーフにしている。迫力のビッグプリントは、ブラックのボディと相性ぴったりのカラーリングとなっている。ともに、ボディは、こだわりの5.6オンスの生地を使用。丈夫な首元を実現するため、首まわりの縫製には「ダブルステッチ」を採用しており、透けにくく、着心地や素材感にこだわった上質な一枚に仕上がっている。「A24」のロゴをプリントした首元のオリジナルタグもポイントだ。価格は8,800円で、L（身丈73cm/身幅55cm/肩幅50cm/袖丈22cm）とXL（身丈77cm/身幅58cm/肩幅54cm/袖丈24cm）の2サイズ展開。

「東京ホラー特区!!」は、ホラーグッズの物販や体験ブースの設置、豪華ゲストやクリエイターらによるトークイベント、豪華ゲストによる撮影会、サイン会などが行われるが、『バックルームズ』TシャツやA24に関するグッズは、「MOVIE WALKER STORE」ポップアップストアで販売予定となっている。

なお、販売劇場は以下の通り。

TOHOシネマズ 日比谷

TOHOシネマズ 新宿

TOHOシネマズ なんば

グランドシネマサンシャイン 池袋

大阪ステーションシティシネマ