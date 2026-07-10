1986年アメリカ製作の極めて冷徹な犯罪スリラー『ヘンリー』（配給：アンプラグド）が2026年8月28日よりシネマート新宿ほか全国順次公開となることが決定した。これにあわせ、ティザーポスターが公開となっている。

『ヘンリー』は、1986年アメリカ製作の犯罪スリラー。本作は完成から数年間、そのあまりの内容に本国アメリカでお蔵入り状態となり、1990年に漸く正式に公開、日本では1992年に劇場公開された。70年代後半〜80年代にかけて、全米で300人以上を 殺害したと云われる連続殺人鬼、ヘンリー・リー・ルーカスの日常を 淡々と凍るような冷たさで描く。流血や残虐シーンは ほとんどないにもかかわらず、作品の放つ空気と徹底したドキュメンタリータッチの描写で＜史上最も恐ろしい映画＞のひとつとして映画史に残る衝撃作だ。完成した1986年当時、『13日の金曜日』のような観客を楽しませるホラー映画を望んでいた出資会社は、『ヘンリー』の一切の感情を寄せつけない冷徹な内容に唖然、さらには MPAA（アメリカ映画協会）によりX指定を受けたことにより数年間正式な劇場公開が見送られた。近年、日本では限定的に劇場公開されていたが、今回が満を持しての正式リバイバル上映となる。

また、あわせて50人以上を殺害したソ連時代最大の連続殺人犯であるアンドレイ・チカチーロを『時計じかけのオレンジ』（1971）のマルコム・マクダウェルが演じた『エヴィレンコ』（2003）、そして、オーストリアの衝動的な一家惨殺事件犯であるヴェルナー・クニーセクをアーウィン・レダーが演じる『アングスト／不安 4K』（1983）が、同じくシネマー ト新宿にて今秋、続けざまに上映されることも決定。『エヴィレンコ』はこれまでパッケージ販売や配信も無く、これが完全初上陸、日本劇場初公開となる。『アングスト/不安 4K』は、2020年に日本で劇場初公開されるやいなや、異例かつ異様なヒットを果たした作品の4Kレストア版。

この3作品のティザーポスターもこのたび完成。すべて実際の事件に基づく作品であることから、「これが彼のやったこと。」というコピーが挿入されている。『ヘンリー』『エヴィレンコ』『アングスト／不安 4K』の印象的かつ重要なシーンがセレクトされ、人間の不在が、より一層、現場の不穏さを際立たせている。叢に打ち捨てられた血塗れのスーツケース、取調室の仰々しいオープンリール式テープレコーダー、血塗れのトンネルに転がるボール。ここで一体何が起きたのか、彼らは何をやったのか。決して止めることのできない、予め決定づけられた非情な運命を予期させるデザインとなっている。