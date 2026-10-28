2025年韓国映画No.1興収『世界で最後の愛しい娘!』のスペシャルムービーが公開

韓国で564万人を動員し、2025年公開の韓国映画の中で興行収入第1位を記録し、第46回青龍映画賞で最多観客賞を受賞したヒット作『世界で最後の愛しい娘!』（2026年11月13日公開 配給：クロックワークス）のスペシャルムービーが公開となった。

『世界で最後の愛しい娘!』は、「ゾンビを生活に溶け込ませる」という設定が読者から大きな支持を受け、国内外で累計5億ビューを記録したウェブトゥーンを映像化した作品。最も大切な存在でありながら、最も危険な存在となってしまった娘を守ろうとする父親の奮闘を描き、「愛する人がゾンビになってしまったら、どんな選択ができるのか?？」 というテーマを笑いと感動を交えて描き出す。

主演を務めるのは『EXIT イグジット』（2018）など数多くのヒット作に出演し、『PILOT ―人生のリフライト―』（2024）では第61回百想芸術大賞で最優秀男性演技賞を受賞したチョ・ジョンソク。持ち前のコメディセンスと高い演技力で人々を魅了してきた彼がゾンビになってしまった娘を守るために奮闘する愛情深い父親ジョンファンをコミカルかつ真摯に演じた。狂暴さと可愛さを兼ね備えた"ゾンビ娘"スアを演じるのは新鋭チェ・ユリ。わずかに人間の心が残ったゾンビという難しい役どころを見事に演じ切り観る者の心を虜にした。さらに、父娘を見守りながら、時に厳しくサポートしていく個性豊かな面々に『パラサイト 半地下の家族』（2019）のイ・ジョンウン、チョ・ヨジョン、「梨泰院クラス」（2020）のユン・ギョンホら実力派キャスト陣が集結。名バイプレーヤーたちが息ぴったりな掛け合いで劇場に笑いを届ける。

この度公開となったスペシャルムービーは、最愛の娘がゾンビになってしまった主人公ジョンファン（チョ・ジョンソク）の視点で描かれる、ゾンビとなった娘スア（チェ・ユリ）の特殊な【生態系】と、そんなスアを人間に戻すための【記憶回復稽古】を収めた豪華2本立て。笑いとちょっぴりスリルが詰まったキュートでポップな映像となっている。

まずは【生態系】ムービーから、スアのお気に入りをチェックしていこう。ゾンビのイメージとはかけ離れたダンスとチュロスが登場。少し動きはぎこちないものの、音楽に合わせて完璧に踊る姿は必見だ。人間だった頃から大好きなチュロスは、ゾンビになっても変わらず、差し出されるとすぐさま食らいつく。しっかりともぐもぐ味わう姿には、思わず「かわいい……！」と愛着が湧いてしまうはず。一方で、ゾンビらしい一面も覗く……。それがモツだ。コチュジャンで味付けされた真っ赤なモツを両手で鷲掴みにして食べる姿には、ちょっぴりゾッとするかも……？ でも、ご安心いただきたい。真っ赤になった口元も、血色の悪い頬も、お祖母ちゃんのメイクでカバー。おめかしをして向かう先は遊園地。ゾンビになって初めてのお出かけ、羽目を外さずに楽しめるのか……？ そして、忘れてはいけないのが猫のエヨン。ゾンビになっても変わらない二匹の関係は、まさに親友そのものである。そんなスアが唯一苦手なのがバムスンお祖母ちゃん（イ・ジョンウン）。普段優しい分、スアにゾンビの片鱗がみえると孫の手を持ってギラっと目を光らせる。

続いてはスアを人間に戻すための【記憶回復稽古】ムービー。 その壱：噛まない その弐：猫のキス その参：健康体操 その肆：食事 その伍：挨拶 記憶を取り戻すには運動がいいという、ジョンファン独自の謎理論のもと、ドンベ（ユン・ギョン）を餌に砂浜で走り込みをさせられるスア。ゾンビの本能ともいえる噛み癖は、笛を吹いてストップさせる。もちろん、うまくできたらしっかり褒めることも忘れない。その後もスアは、猫のキスと呼ばれる「まばたき2回」や、体を大きく動かす健康体操、さらにはスプーンでご飯を食べる練習まで、さまざまな稽古に挑戦する。ジョンファンたちだけでなく、エヨンも師範として参加し、みんなで人間への復帰を目指す。そしてついに、「やあ！」と声が聞こえてきそうな、完璧な挨拶を披露！スアの成長はもちろん、思わず笑顔になってしまうジョンファンの無邪気な表情にも注目だ。