1986年アメリカ製作の極めて冷徹な犯罪スリラー『ヘンリー』（2026年8月28日公開 配給：アンプラグド）の「表裏一体ビジュアル」と題した新ビジュアルと、パンフレットなどの物販情報が公開となっている。

『ヘンリー』は、1986年アメリカ製作の犯罪スリラー。本作は完成から数年間、そのあまりの内容に本国アメリカでお蔵入り状態となり、1990年に漸く正式に公開、日本では1992年に劇場公開された。70年代後半〜80年代にかけて、全米で300人以上を 殺害したと云われる連続殺人鬼、ヘンリー・リー・ルーカスの日常を 淡々と凍るような冷たさで描く。流血や残虐シーンは ほとんどないにもかかわらず、作品の放つ空気と徹底したドキュメンタリータッチの描写で＜史上最も恐ろしい映画＞のひとつとして映画史に残る衝撃作だ。完成した1986年当時、『13日の金曜日』のような観客を楽しませるホラー映画を望んでいた出資会社は、『ヘンリー』の一切の感情を寄せつけない冷徹な内容に唖然、さらには MPAA（アメリカ映画協会）によりX指定を受けたことにより数年間正式な劇場公開が見送られた。近年、日本では限定的に劇場公開されていたが、今回が満を持しての正式リバイバル上映となる。

この度、「表裏一体ビジュアル」と題した新ビジュアルが公開となった。ヘンリーの持つ残忍さと人間らしさを表現したもので、愛の言葉を発するヘンリーと、母親を撃ち殺した過去を告げるヘンリー、それぞれ1人の人間による明暗が現れた台詞だが、いずれも同じトーン、同じ表情、感情の読み取れない眼差しで語られており、左右に並べることにより冷徹さが浮き彫りになっている。

あわせて、パンフレット、Tシャツ3種の物販情報も公開となった。パンフレットは、ジョン・マクノートン監督の言葉、映画ライター・髙橋諭治、作家・平山夢明による寄稿、ストーリーボード（絵コンテ）といった構成で価格は1,000円。Tシャツは、「ヘンリーTシャツ」が5,000円、「ベッキーTシャツ」が4,500円、「ストーリーボードTシャツ」が4,500円（いずれもサイズ不明）。

パンフレット

ヘンリーTシャツ

ベッキーTシャツ

ストーリーボードTシャツ

また、公式サイトでは、各界著名人のコメントが公開となっている。