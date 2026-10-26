DCスタジオの本格心理スリラー『クレイフェイス』（2026年10月30日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の全米・全世界週末興行ランキングが初登場No.1となった。好スタートを記念して、逃げ場の無い飛行機内で顔に異変が起こる本編映像が公開となっている。

『クレイフェイス』は、DCスタジオが新たなジャンルへ踏み込む本格心理スリラー。本作は、怪物の恐怖だけではなく、美貌と名声を失った一人の男が、再起への執着から禁断の治療へ手を伸ばし、やがて自分自身まで失っていく過程を捉えていく。

主人公マット・ヘーゲンを演じるのは、英国・ウェールズ出身のトム・リス・ハリス。2012年に「スクリーン・インターナショナル」誌が選ぶ「明日のスター」に選ばれ、舞台やテレビで着実にキャリアを重ねてきた。近年はNetflix作品などでも存在感を示す、世界が注目する新世代の実力派だ。本作では、人気スターとしての輝きから、美貌を失った絶望、そして怪物へと変貌していく狂気までを繊細かつ大胆に体現。この作品は、彼の才能を世界へ知らしめる大きな転機となるだろう。また、悲劇の果てにヴィランへと変貌していく人間を描く点では、社会現象を巻き起こした『ジョーカー』（2019）を想起させ、濃密な人物ドラマにも期待が高まる。

脚本を手掛けるのは、『ドクター・スリープ』（2019）や、ドラマ『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』（2018）『真夜中のミサ』（2021）などで知られる現代ホラーの名手、マイク・フラナガン。人間ドラマと恐怖を融合させた作品で世界中のホラーファンから高い評価を得ている彼が、DCスタジオでどのような新たな恐怖を描き出すかにも期待が膨らむ。監督は、『ウーマン・イン・ ブラック 亡霊の館』（2012）や『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』（2024）のジェームズ・ワトキンス。製作にはマット・リーヴス、ジェームズ・ガン、ピーター・サフランらが名を連ねる。

10月30日の日本公開に先駆け、10月23日より全米3,458館で公開された本作は、公開初週末となる10月23日～25日の3日間で、興行収入約2,400万ドル（約37.7億円）を記録し、全米週末興行ランキング初登場No.1を獲得した。さらに、海外76市場でも約1,900万ドルを記録。全世界オープニング興行収入は約4,300万ドル（約67.5億円）に達し、全世界週末興行ランキングでも初登場No.1に輝いた（※興行収入は10月25日時点の週末推定値。1ドル157円換算）。

米映画批評サイト"Rotten Tomatoes"では、批評家スコア75％に加え、認証済み観客によるスコアが94％を記録（10月26日時点）。さらに、全米の劇場観客を対象とした出口調査"CinemaScore"でも、A−（マイナス）という高評価を獲得した。これはホラージャンルの映画としては異例の高さで、『オブセッション 災愛』（2025）や、『WEAPONS／ウェポンズ』（2025）に並ぶ評価、A―（マイナス）を上回る評価は『罪人たち』（2025）のAのみとなっており、DC 作品の中でも、『スーパーマン』（2025）、『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2022）、『アクアマン』（2018）と並ぶ評価を獲得。批評家だけでなく、劇場で作品を体験した観客からも支持を集めていることがうかがえる。

10月22日に都内で実施された日本最速試写でも絶賛の声が続々到着しており、「想像を遥かに超える大傑作！ 一本の『本格心理ホラー・スリラー』としての完成度が凄まじい！」「ただ怖いだけじゃない、心に深く残る作品」 「恐ろしいのに哀しくて、心臓バックバクなのに前のめりで観入った」「トム・リス・ハリスの怪演に惹きつけられた!!!!」など、熱量の高い感想がSNSをにぎわせた。

本作の魅力は、予測不能な恐怖だけではない。失った人生を取り戻そうともがく主人公の痛み、愛情、そして次第に深まっていく執着。怪物へと姿を変えていく男の内面を、主演トム・リス・ハリスが繊細かつ力強く演じている。

海外批評家からも、「ここ数年のDC映画のなかで最高の一本だ」（Time Out）、「主演のトム・リス・ハリスの演技は圧巻。複雑な感情の機微を巧みに表現しながら、肉体を張った熱演で、タイトルロールに圧倒的な説得力をもたらしている」（ComicBook.com）、「デビッド・クローネンバーグや、サム・ライミといったボディホラーの巨匠たちの作品と比較するに値するほどの心理的な深みと感情的な共鳴を生み出している」（The Hollywood Reporter）など、作品の完成度や主演俳優の演技、人間ドラマの深みに注目が集まっており、単なるヴィラン誕生の物語にとどまらない、観る者の心を揺さぶる本格心理スリラーとして、世界で評価を高めている。

好スタートを記念して、本編映像が日本初公開となった。映像の舞台は、上空を飛行するジェット機。ある事件によって顔に深刻な損傷を負ったマット・ヘーゲンは、再起をかけて危険な治療を受ける。失った顔を取り戻し、再び人生を歩み始められるはずだった。

しかし、機内で突然、彼の顔に異変が起こり始める。周囲の視線を避けるようにサングラスをかけ、機内のトイレへと駆け込むマット。鏡に映る自分の姿を前に、彼は思いもよらない事態に直面する。逃げ場のない上空の密室。誰にも助けを求められない状況で、マットを襲う異変は次第に深刻さを増していく。彼の身に一体何が起こっているのか。そして、失った顔を取り戻そうとした男を待ち受ける運命とは――。

本編映像では、トム・リス・ハリスの迫真の演技と、特殊メイク・VFXによる驚異的な表現が融合。息をのむ緊迫感とともに、主人公の絶望と恐怖が迫ってくる。