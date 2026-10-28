ジム・ジャームッシュの6年ぶりの新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』（2026年11月20日公開 配給：NOROSHI ギャガ）とセレクトショップ・bonjour records（ボンジュール レコーズ）の新場面写真と本編映像が公開となった。







ジム・ジャームッシュ最新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』の新場面写真と本編映像が公開

『ファーザー マザー シスター ブラザー』は、『ナイト・ オン・ザ・プラネット』（1991）『コーヒー&シガレッツ』（2003）を彷彿とさせる、ニュージャージー、 ダブリン、パリと異なる都市を舞台にした3部構成の物語。描かれるのは久しぶりに顔を合わせる3組の親子・家族と、そのひと時。紅茶片手にテーブルを囲み、近況を語らう一見何気ない家族の会話に漂うのは、かみ合わない、ぎこちない、いたたまれない――時間。 家族とはいえ言わなかったこと、言えなかったことが、知らないまま積み重なってきた時間が、会話の隙間から少しずつ浮かび上がり、次第にそれぞれの人生が豊かに立ち上がっていく。

ジャームッシュならではのオフビートなリズム、その中で交わされる絶妙なユーモア、 洒脱なムードを薫らせる音楽、そして印象的なヴィンテージカー。細部に至るまで「ジャームッシュ印」に満ちあふれた一本だ。出演には、「ジャームッシュ組」のトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、ケイト・ブランシェットをはじめ、シャーロット・ランプリングやヴィッキー・クリープスら新たな顔ぶれも加わり、巨匠のもとに豪華スターが集結した。

3つの物語が交差するオムニバス形式の本作。「FATHER」篇にはトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、「MOTHER」篇にはシャーロット・ランプリング、ケイト・ブランシェットら豪華俳優陣が出演。さらに「SISTER BROTHER」篇には、ユースカルチャーシーンで存在感を放つルカ・サバト、インディア・ムーアらフレッシュな顔ぶれが揃い、それぞれ個性豊かなキャラクターを演じている。

この度、シャーロット・ランプリング、ケイト・ブランシェット、ヴィッキー・クリープスが出演する、「MOTHER」篇より本編映像と新場面写真3点が公開となった。「MOTHER」篇の舞台はアイルランドの首都・ダブリン。同じ街に暮らしながらも、顔を合わせるのは年に一度。人気作家で昔気質の母（シャーロット・ランプリング）が主催するアフタヌーンティーに、しっかり者の長女・ティモシー（ケイト・ブランシェット）と自由奔放な次女・リリス（ヴィッキー・クリープス）が集う。互いの私生活には踏み込まないまま、どこか他人行儀な会話が繰り広げられる――。

今回、ジム・ジャームッシュ6年ぶりの新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』の「MOTHER」篇に登場するのは、シャーロット・ランプリング、ケイト・ブランシェット、ヴィッキー・クリープスら実力派俳優たち。ケイトは、ジャームッシュからの電話オファーを快諾。カルト的人気を誇る『コーヒー＆シガレッツ』（2003）以来、22年ぶりとなるタッグが実現した。また、『ファントム・スレッド』（2017）や『エリザベート 1878』（2022）などで知られるヴィッキー・クリープスについて、監督は以前からその演技に注目。彼女をイメージして自由奔放な次女・リリスを書き上げた。そして、母親役のシャーロット・ランプリングは、監督が、かねて敬愛していた俳優のひとり。熱烈なラブコールによって、念願の初タッグが実現した。また、「MOTHER」篇の舞台となったダブリンについて、監督は「当初はロンドンを舞台に、母親はイギリス人という設定で執筆していましたが、アイルランドでは作家が税制上の優遇を受けられると知り、ダブリンに住んでいる設定に変えたんです」と意外な裏話を披露。さらに「2人の娘は母親の近くにいるためにダブリンに引っ越してきたのに、ほとんど母親と会わない。それがちょっと面白いなと思ったんです」と、母と娘たちの微妙な距離感を描いたユーモラスな設定についても明かした。

あわせて公開となった本編映像は、母親主催の「年に一度のアフタヌーンティー」で、母と娘2人が久しぶりに再会するシーン。遅れて来た姉がコートを脱ぐと、偶然にも3人とも赤をアクセントにした服を着ていることがわかり、嬉しいような、少し気恥ずかしいような空気が流れる──。律儀な姉と、パンクな妹。対照的な姉妹は、久しぶりの再会に笑顔で近況を語り合うものの、そのやりとりはどこかよそよそしく、ぎこちない。一体、これから始まるアフターヌーンティーはどんな時間になるのか。離れて過ごす母と娘たちの微妙な距離感が垣間見える、ユーモアと気まずさが入り混じった映像となっている。